Aj v dm rozkvitli žlté narcisy. Z dm putuje na podporu onkologických pacientov 42-tisíc eur

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - V piatok, 31. 7. 2020, prebehla vo všetkých dm na Slovensku zbierka Deň narcisov špeciál, organizovaná Ligou proti rakovine. Keďže sa každoročná charitatívna akcia určená na pomoc onkologickým pacientom nemohla pre pandémiu realizovať v plánovanom termíne a forme, Liga proti rakovine prišla s nápadom jej inovácie. Tradičný Deň narcisov tak bol tento rok oproti jeho minulým ročníkom netradičný. Aj v dm sa v piatok 31. júla konala zbierka vo všetkých jej predajniach, ktorých je aktuálne 152, a v rámci centrály a centrálneho skladu. Dohromady sa vyzbieralo 25 380 eur, ktoré spolu s jednorazovým príspevkom 16 640 eur, keď dm venovala na zbierku 10 eur za každého svojho zamestnanca, poputovali organizátorovi. Zákazníci dm a jej spolupracovníci tak mohli prispieť dobrovoľným príspevkom do jednej z pokladničiek alebo tak ešte stále môžu urobiť v termíne od 31. 7. do 14. 8. 2020 zaslaním SMS v hodnote tri eurá, dobrovoľného príspevku priamo na účet Dňa narcisov, prípadne zbierku podporiť cez portál darujme.sk "Doteraz sme podporovali Deň narcisov vo forme materiálnej pomoci pre dobrovoľníkov a internej zbierky medzi našimi spolupracovníkmi. Tento rok je však vďaka pandémii všetko inak, a preto sme privítali iniciatívu Ligy proti rakovine a možnosť zapojiť sa novým spôsobom. Sme radi, že naši zákazníci prispeli na zbierku krásnou sumou, ktorá nájde svoje využitie v rámci rôznych zmysluplných projektov. Všetkým zo srdca ďakujeme," povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt."Vieme, že narcis sa za 23 rokov realizácie Dňa narcisov stal symbolom pomoci, prejavu spolupatričnosti a nádeje. Vieme, že ho ľudia prijímajú od tisícok našich dobrovoľníkov. Tento rok to možné nebolo. My sme však chceli narcis ponúknuť, a preto sme o spoluprácu poprosili obchodné reťazce vrátane dm. A tak ak ste si išli 31. júla nakúpiť, uspokojiť svoje fyzické potreby, mohli ste zároveň uspokojiť i duševné potreby tých, pre ktorých zbierku robíme. Za každý pripnutý narcis, za každý príspevok na podporu onkologických pacientov úprimne ďakujeme," hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K nim patrí bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a podobne. Z výnosu Dňa narcisov sú pravidelne podporované aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje aj na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam alebo hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.