Policajné násilie v Bielorusku musí skončiť, Amnesty žiada okamžité prepustenie protestujúcich

Neprimeraná sila voči pokojnému davu

Zraneniam sa dalo predísť

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Amnesty International (AI) vyzýva na zastavenie policajného násilia voči protestujúcim v Bielorusku. Pre agentúru SITA to uviedla mediálna koordinátorka AI Slovensko Olívia Strelková. Mimovládna organizácia vyzýva bieloruské orgány na okamžité prepustenie protestujúcich a politických aktivistov vrátane tých, ktorí boli zadržaní na základe politicky motivovaných obvinení pred voľbami.V bieloruskom hlavnom meste Minsk prepukli protesty po oficiálnom oznámení výsledkov prezidentských volieb. Vláda totiž ohlásila nepopierateľné víťazstvo úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka . Demonštranti tento výsledok považujú za zmanipulovaný, pretože je v rozpore nielen s náladami v krajine, ale aj výsledkami neoficiálnych prieskumov.„Povolebné násilie zo strany polície sa stalo bežnou črtou politiky v Bielorusku. Akékoľvek nenásilné prejavy nesúhlasu sú brutálne potláčané. Zástupcovia a zástupkyne AI sa včera v neskorých večerných hodinách stali priamymi svedkami policajnej krutosti. Zaznamenali neprimerané použitie sily zo strany polície, vrátane omračujúcich granátov proti pokojnému davu, ako aj svojvoľné zatýkanie jednotlivcov a jednotlivkýň, ktorí sa do protestov vôbec nezapojili,“ priblížil riaditeľ AI Slovensko Rado Sloboda.Pozorovatelia z AI tvrdia, že zo strany protestujúcich nezaznamenali žiadne prejavy násilia, avšak videli príslušníkov zásahových jednotiek, ktorí voči nim uplatňovali neprimeranú silu.Podľa AI sa smrti demonštranta aj zraneniam na oboch stranách mohlo predísť, ak by bezpečnostné sily rešpektovali právo protestujúcich na pokojné zhromažďovanie a dbali na dodržiavanie zásad o primeranom použití sily.„Úrady teraz musia vynaložiť všetky svoje právomoci na to, aby predišli ďalšiemu násiliu – to znamená začať plne rešpektovať právo na slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania, ktoré prináleží všetkým ľuďom v Bielorusku, a rešpektovať tak záväzky krajiny vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Takisto musí dôjsť k dôkladnému vyšetreniu včerajších príšerných udalostí a vyvodeniu osobnej zodpovednosti za porušenia ľudských práv zo strany polície,“ uzavrel Sloboda.