Aj vďaka našej účasti v Únii a NATO, je podľa Šimečku vojna len spomienkou 

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Európa si dnes pripomína 79. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.



Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti, bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája. Bezpodmienečnú kapituláciu pritom nemecká branná moc podpísala už 7. mája 1945 vo francúzskom Remeši. Sovietsky zväz však následne tvrdil, že jeho zástupca na akte nemal potrebné právomoci, preto trval na opakovaní celej veci.





8.5.2024 (SITA.sk) - Mier nie je samozrejmosťou. Odkázal verejnosti podpredseda parlamentu a predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka pri príležitosti 79. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom To si pripomenul pri Hrobe neznámeho vojaka v Bratislave. Hrôzy vojny sú pre nás podľa neho len vzdialenou spomienkou aj na základe toho, že Slovensko je pevnou súčasťou západu, Európskej únie „Dnes vzdávame úctu obetiam tej najstrašnejšej vojny a tragédie 20. storočia a zároveň hrdinom, ktorí bojovali proti fašizmu. Je dôležité si to každý rok pripomínať. A mať sa na pozore, keď mier v Európe niekto ohrozuje. Dnes je to Vladimír Putin so svojou agresívnou politikou a vojnou na Ukrajine," uviedol. Šimečka tvrdí, že práve spomienka na hrdinov, ktorí bojovali proti fašizmu, nám môže ukázať, aké je potrebné pomáhať Ukrajine.„Nebráni len svoje územie a životy ľudí, ale aj zjednotenú, slobodnú a mierovú Európu, do ktorej patríme aj my," uzavrel.