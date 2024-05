Pellegrini si pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici pripomenul 79. výročie Víťazstva nad fašizmom. Zásluhy pripísal aj Červenej armáde (foto)

Odmieta prehliadať zásluhy Červenej armády

Európa si dnes pripomína 79. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. V hlavnom veliteľstve sovietskych vojsk v nemeckom Karlshorste, predmestí Berlína, podpísali 8. mája 1945 dokument o bezpodmienečnej kapitulácii hitlerovského Nemecka. Druhá svetová vojna sa tak v Európe oficiálne skončila.



Keďže v čase, keď dokument vstúpil do platnosti, bol v Moskve pre časový posun už nasledujúci deň, v Rusku a niektorých postsovietskych štátoch si koniec bojov na európskom kontinente pripomínajú 9. mája. Bezpodmienečnú kapituláciu pritom nemecká branná moc podpísala už 7. mája 1945 vo francúzskom Remeši. Sovietsky zväz však následne tvrdil, že jeho zástupca na akte nemal potrebné právomoci, preto trval na opakovaní celej veci.





8.5.2024 (SITA.sk) - Zvolený prezident Peter Pellegrini Hlas-SD ) si pripomenul 79. výročie Víťazstva nad fašizmom a : ukončenie druhej svetovej vojny pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Vo svojom príhovore pripomenul, že Európa žije takmer 80 rokov v mieri, pričom jednotlivé štáty sa dokázali vyrovnať s tragickou minulosťou a vytvorili nový mierový koncept spolupráce postavený na idei humanizmu, tolerancie a demokracie, ktorá odmieta xenofóbiu, rasizmus a utláčanie menšín.Koncept okrem iného garantuje hranice, územnú celistvosť a vytvára mierovú spoluprácu medzi národmi.„Tieto hodnoty by sme nedokázali napĺňať bez tých, ktorí oslobodzovali našu vlasť. Sú to príslušníci Červenej armády, ako aj iných národov, naši otcovia a dedovia, ktorí hrdinsky nasadzovali svoje životy za našu slobodu a mnohí z nich sa už k svojim rodinám nikdy nevrátili," povedal a vyzval k tomu, aby sme na nich všetkých boli hrdí a vďační za ich hrdinské činy.Súčasne odmietol akúkoľvek snahu prekrúcať historickú pravdu a priblížil, že aktuálne existuje snaha prepisovať dejiny a hovoriť len o tom, čo sa hodí vzhľadom na vojnu na Ukrajine „Pravda je len jedna. Preto odmietam snahy nespomínať a prehliadať zásluhy Červenej armády pri oslobodzovaní našej vlasti a rovnako odmietam snahy poľudšťovať fašistický režim a bagatelizovať fakty o obetiach v koncentračných táboroch. Treblinka, Buchenwald, Oswienčim, ale aj Sereď sú morálnym výkričníkom pre nás súčasníkov, aby sa dejiny v tejto hrôzostrašnej podobe už nikdy neopakovali," uviedol. Podľa Pellegriniho sú pripomienkou, aby sme nezlyhali ako generácia, ktorá svojou pasivitou dopustila genocídu národov po celej Európe.Popri tom však pripustil, že 79 rokov bez vojny spôsobilo istú devalváciu samotného mieru.„Veľakrát ho berieme ako samozrejmosť, niečo čo je navždy dané a nikdy sa to nezmení. Pri tomto pamätníku chcem jasne vyzvať, aby sme rinčanie zbraní nahradili mierovými rokovaniami, pokiaľ nebude neskoro a celá situácia sa nevymkne z rúk. Poďme hovoriť o prímerí, o mierových scenároch, aktivizujme diplomaciu a zbrane vnímajme ako posledné krajné riešenie," tvrdí budúci prezident.