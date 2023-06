Aj Vlhovú ovplyvňuje rapídna zmena klímy, nie je kde súťažiť ani trénovať (video)

Klíma zhoršuje podmienky na lyžovanie

Diskusia v lyžiarskom hnutí

Vyradenie lokalít kvôli klimatickým zmenám

22.6.2023 (SITA.sk) - Nie je to iba záležitosť ostatnej sezóny. Seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní už dlhší čas sužujú problémy spojené so zmenou svetovej klímy, osvedčené strediská často bojujú s nedostatkom snehu, ľadovce sú na ústupe a nie je kde súťažiť či trénovať.Počas ostatného ročníka takmer 200 športovcov na čele s elitnými zjazdármi Američankou Mikaelou Shiffrinovou , Nórom Aleksandrom Aamodtom Kilde či Taliankou Federicou Brignoneovou dokonca prostredníctvom listu vyzvali Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS) , aby prijala opatrenia na boj proti zmene svetovej klímy."Vnímam to rovnako ako všetci okolo mňa. Aj pre ďalšiu sezónu z kalendára vypadol Záhreb. Vnímame to aj my, keď ideme na ľadovce. Tento rok sme tam dali len jeden kemp na desať dní, a potom sťahujeme na juh do Čile či Argentíny. Naozaj je veľké teplo, podmienky na lyžovanie nie sú až také dobré. Uvidíme, aké to bude v ďalšej sezóne. Myslím si, že aj ľudia videli, že počas zimy boli preteky, kde bol zasnežený len kopec a všade okolo nebolo bielo. Je to také smutné, ale je to vec, ktorú ako jednotlivec nedokážem ovplyvniť," povedala Petra Vlhová pre agentúru SITA počas nedávnej návštevy Bratislavy a doplnila: "Verím, že sa touto otázkou zaoberá aj FIS a urobili aj prvé kroky. Verím, že spravia také rozhodnutia, ktoré tomu prospejú."Na tlačovej konferencii na danú tému hovoril aj jej tréner Mauro Pini . "Situácia sa výrazne zhoršuje približne posledných päť rokov, v lete je problém trénovať. Vlani v lete bolo extrémne teplo a väčšina ľadovcov v Európe bola na isté obdobie uzavretá," ozrejmil švajčiarsky odborníkUpozornil tiež, že počas ostatnej zimy na túto tému vyvstala veľká diskusia v lyžiarskom hnutí."Verím, že v budúcnosti FIS pripraví kalendár tak, aby v prvom rade vyhovoval športovcom, ale bol vhodnejší aj finančne pre tímy. FIS trvá dosť dlho, kým prijme nejaké zmeny. V krátkom čase toho nie sú schopní. My nemáme priamy dosah na nejaké zmeny, ale môžeme sa vyjadriť a dať podnet, aby boli prijaté opatrenia," doplnil.Počas ostatnej zimy autori spomenutého listu, ktorého autorom bol rakúsky reprezentant a tiež ambasádor neziskovej organizácie Ochráňme našu zimu (POW) Julian Schütter, vyzvali FIS na úpravu kalendára, čo strešná organizácia čiastočne urobila už pre sezónu 2023/2024.Začiatok ročníka mierne posunula na neskorší termín a z kalendára vyradila lokality, ktoré dlhodobo bojovali s nedostatkom snehu, napríklad chorvátsky Záhreb či slovinský Maribor."Už teraz pociťujeme dôsledky klimatických zmien v našom každodennom živote a v našej profesii. Verejná mienka o lyžovaní sa posúva smerom k neospravedlniteľnosti... Potrebujeme progresívne organizačné kroky. Súčasné úsilie FIS o udržateľnosť hodnotíme ako nedostatočné. Toto sú naše najdôležitejšie preteky, poďme ich vyhrať spoločne," uviedli športovci v liste, ktorý podpísali aj americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová či freestylisti Arianna Tricomiová a Xavier de le Rue.Pretekári žiadajú aj to, aby bol program súťaží viac "geograficky rozumnejší", čo by pomohlo pri znižovaní emisií uhlíka. Ako príklad uviedli, že seriál SP mužov sa v ostatnej sezóne dvakrát presúval medzi Európou a Severnou Amerikou."Beaver Creek a Aspen delí asi 50 kilometrov, pritom jedny preteky sa tam konajú v záver novembra a ďalšie vo februári. Naplánovať tieto preteky po sebe by prinieslo zníženie uhlíkových emisií približne o 1500 ton," uviedli lyžiari a požiadali FIS o vytvorenie komisie udržateľnosti.