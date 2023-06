Slovensko bude v cestnej cyklistike zastupovať na majstrovstvách sveta v Glasgowe asi len Peter Sagan

Šanca na druhú miestenku žije

Prvé spoločné majstrovstvá sveta

21.6.2023 (SITA.sk) - Jednu jedinú miestenku získalo Slovensko pred tohtoročné majstrovstvá sveta v cyklistike v škótskom Glasgowe v kategórii muži-elite na ceste.Keďže v rebríčku krajín patrila k 20. júna až 32. priečka, na svetovom šampionáte môže nasadiť iba jedného pretekára.V kategórii jazdcov do 23 rokov má Slovensko právo pustiť na štart piatich pretekárov a medzi juniormi troch. Upozornil na to špecializovaný web cycling-info.sk, podľa ktorého v časovkách môžu Slováci postaviť po dvoch jazdcov."Slovensko napriek tomu ešte má šancu zabojovať o druhú miestenku, ak krajiny nevyužijú svoje právo štartu. Vlani získalo toto právo až šesť krajín za Top 30," upozornil spomenutý portál.Očakáva sa, že jediné slovenské miesto obsadí trojnásobný svetový šampión Peter Sagan , pre ktorého je aktuálna sezóna rozlúčkou s profipelotónom.Prvých desať krajín z rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) môže v súťaži mužov-elite nasadiť po ôsmich jazdcov, druhá desiatka po šiestich a tretia po štyroch. Krajiny od 30. do 50. pozíciu majú právo iba na jedného pretekára.Škótsky Glasgow bude od 3. do 13. augusta hostiť prvé spoločné majstrovstvá sveta pre cestnú, horskú aj dráhovú cyklistiku.Chýbať nebude ani dráhová a cestná paracyklistika, cyklotrial či cyklilstika BMX. Takýto spoločný šampionát sa odteraz bude konať raz za štyri roky, vždy vložený medzi dve olympiády.