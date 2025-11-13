|
Štvrtok 13.11.2025
|
Aj z malého gesta vznikne veľká pomoc: Potravinová zbierka v Kauflande potvrdila silu spolupatričnosti
Tagy: Potravinová zbierka PR
Vďaka tisícom darcov sa v predajniach po celom Slovensku vyzbierala podpora v hodnote takmer 100- tisíc eur a priniesla úľavu domácnostiam pod hranicou príjmovej chudoby. Životné ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Vďaka tisícom darcov sa v predajniach po celom Slovensku vyzbierala podpora v hodnote takmer 100- tisíc eur a priniesla úľavu domácnostiam pod hranicou príjmovej chudoby.
Životné náklady rastú, príjmy mnohých domácností stagnujú a pribúda čoraz viac ľudí, ktorí každý mesiac starostlivo zvažujú, čo si môžu dovoliť nakúpiť a čo už je nad ich finančné možnosti. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo vlani na Slovensku ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vyše 980-tisíc osôb, čiže približne každý šiesty obyvateľ. Aj k nim putovali balíčky vyskladané z potravín, ktoré Kaufland a jeho zákazníci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) vyzbierali počas októbra 2025 vo svojich predajniach. Jesenná edícia zbierky Pomáhame potravinami priniesla pomoc v hodnote takmer 100-tisíc eur.
Zákazníci obchodného reťazca do nej počas siedmich októbrových dní opäť prispievali trvanlivými výrobkami, ktoré po zaplatení vkladali do špeciálne označených boxov. Na zozname najčastejšie darovaných produktov sa ocitli cestoviny (5,1 ton), múka (4,6 ton), cukor (3,1 ton) či trvanlivé mlieko, no nechýbali ani olej, ryža, čaj či rôzne druhy konzerv. Do zbierky sa dalo zapojiť aj kúpou symbolického červeno-bieleho odznaku v hodnote jedného eura. Finančný výťažok z jeho predaja sa využije na zabezpečenie ďalšej potravinovej pomoci, ktorá podporu pre ľudí zo zraniteľných komunít ešte znásobí.
"Vážime si každého, kto sa do zbierky zapojil, či už darovaním potravín alebo kúpou symbolického odznaku. Uvedomujeme si, že v časoch, keď väčšina domácností starostlivo zvažuje každý výdavok, takáto podpora nie je samozrejmá. O to viac nás teší, že u nás nakupujú zákazníci ochotní pomáhať a aj vďaka ich štedrosti sa nám spoločne podarilo pre zraniteľné rodiny získať potravinovú pomoc za takmer 100-tisíc eur," vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Obchodný reťazec, ktorý zbierku organizuje od roku 2014, do nej aj tento rok venoval takmer 13 ton potravín.
Vyzbierané potraviny smerujú do domácností po celom Slovensku.
Z vyzbieranej pomoci vyskladali dobrovoľníci SČK balíky, ktoré putujú do domácností po celom Slovensku - najčastejšie k rodičom samoživiteľom, osamelým seniorom, viacpočetným rodinám či k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Prostredníctvom regionálnych územných spolkov SČK sa dostali aj do menších obcí, kde je prístup k sociálnym službám často obmedzený. Vyzbierané produkty a ďalšia potravinová pomoc sa postupne rozdelia do približne 1 800 domácností.
Každá forma podpory znamená pre ľudí pod hranicou príjmovej chudoby výraznú pomoc, ale aj pocit, že na nich niekto myslí. Tak ako v prípade mamy samoživiteľky z okresu Vranov nad Topľou, ktorá sama vychováva tri deti a potešila sa, že im bude môcť dopriať sladké prekvapenie ešte pred Vianocami. Aj osamelí seniori z južného Slovenska v okrese Rimavská Sobota potravinovú podporu v podobe balíka prijímali so slzami v očiach a s veľkým prekvapením, že si na nich niekto spomenul. Na pomoc od neznámych nie sú zvyknutí, no priniesla im veľkú úľavu aj istotu, že budú mať z čoho uvariť teplé jedlo.
"Dni jesennej zbierky Pomáhame potravinami boli pretkané veľkou vlnou solidarity, a tak sa aj 12. rok zbierky zapíše ako úspešný. Je to vďaka zákazníkom obchodného reťazca, ktorí sa do zbierky zapojili, aj vďaka dobrovoľníkom zo spoločnosti Kaufland a Slovenského Červeného kríža, ktorí zabezpečili, aby sa všetky darované potraviny dostali na správne miesto. Do domácností, kde je existenčný boj o seba či o rodinu každodennou realitou. Do života týchto ľudí sme spoločne vniesli svetlo a dokázali, že nádej sa môže šíriť rýchlejšie než akákoľvek negatívna emócia," hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.
Kaufland, jeho zákazníci a Slovenský Červený kríž však neboli jediní, kto sa do jesennej zbierky zapojil. Jej myšlienku šírili aj známe tváre. Už v prvý deň stáli po boku dobrovoľníkov aj desiatky hokejistov, ktorí v osemnástich mestách po celom Slovensku pomáhali priamo v predajniach reťazca. Moderátori Kvetka Horváthová, Oliver Oswald, bývalá kráľovná krásy Denisa Vyšňovská či cestovateľ Radoslav Hoppej vlastným príkladom inšpirovali k pomoci ďalších ľudí, ktorí sa rozhodli pridať a vložili do nákupného košíka aspoň jeden balíček potravín navyše.
Zbierka Pomáhame potravinami aj po dvanástich rokoch potvrdzuje, že solidarita je na Slovensku stále prítomná. Každý dar, nech je akokoľvek malý, sa vďaka ľudskej spolupatričnosti spája do obrovskej pomoci, ktorá má skutočný zmysel. Dokáže totiž ovplyvniť každodennú realitu ľudí, pre ktorých je aj obyčajný nákup potravín veľkou finančnou záťažou a premieňa jednoduché gestá na konkrétnu podporu tam, kde je najviac potrebná. Doteraz takto zabezpečila viac ako 511 ton pomoci.
Zákazníci Kauflandu mohli do zbierky prispieť aj kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura.
Pomoc sa rozdelila po celom Slovensku
