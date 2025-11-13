Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

13. novembra 2025

Dron zničil húfnicu na ruskom území 15 kilometrov od ukrajinských hraníc


Tagy: vojna na Ukrajine

Maskovanú húfnicu D-20 na ruskom území približne 15 kilometrov od hraníc severovýchodnej Ukrajiny zničila ukrajinská mobilná jednotka Stalevyj Kordon. Húfnicu zasiahla dronom ovládaným optickými vláknami. ...



gettyimages 868651576 676x435 13.11.2025 (SITA.sk) - Maskovanú húfnicu D-20 na ruskom území približne 15 kilometrov od hraníc severovýchodnej Ukrajiny zničila ukrajinská mobilná jednotka Stalevyj Kordon. Húfnicu zasiahla dronom ovládaným optickými vláknami. Oznámila to vo štvrtok ukrajinská pohraničná stráž, informuje web Ukrajinská pravda.


Napriek tomu, že ruská húfnica bola maskovaná v hustom lesnom poraste, sa dronu podarilo úspešne manévrovať medzi stromami a presne zasiahnuť cieľ, uviedli ukrajinskí pohraničníci.

Ukrajinský generálny štáb vo štvrtok na Facebooku uviedol, že ruská armáda počas uplynulého dňa stratila aj dva tanky a jedenásť obrnených bojových vozidiel.


Zdroj: SITA.sk - Dron zničil húfnicu na ruskom území 15 kilometrov od ukrajinských hraníc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
