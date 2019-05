Foto: Union poisťovňa, a. s. Foto: Union poisťovňa, a. s.

Bratislava 20. mája (OTS) - O priam kuriózne zranenia na dovolenkách či výletoch nemajú naši dovolenkári núdzu. Aj zvieratá dokážu pokaziť dovolenku a urobiť pritom prievan v peňaženke. Napríklad v takom Thajsku je určite dobré si dávať pozor na opice. Svoje o tom vie jedna klientka Union poisťovne, ktorú pohrýzla práve opica. Účet za ošetrenie a očkovanie proti besnote sa vyšplhal na stovky eur.Kuriózny prípad zažil náš klient v Macedónsku. Pri konzumovaní mandarínky k nemu pribehol túlavý pes, ktorý vyskočil a nášmu klientovi udrel do sánky. Následkom úderu mu zacvakli zuby a zahryzol do kôstky mandarínky. Klient pocítil bolesť, čo bol dôsledok zlomeného zuba. Účet vo výške desiatok eur za ošetrenie u zubára tak bol na svete.Nepríjemný zážitok so štvornohým chlpáčom mal aj ďalší náš klient. V istom belgickom hoteli pristúpil do výťahu, v ktorom sa už nachádzal nemecký ovčiak. To pravdepodobne psa nahnevalo a ihneď sa zakusol do ruky nášho klienta. Ošetrenie a zašitie rany v nemocnici sa vyšplhalo na stovky eur.Našťastie títo naši klienti mali uzatvorené komerčné cestovné poistenie a tak všetky náklady spôsobené nehodami zaplatila Union poisťovňa.hovorí Martina Bubáková, vedúca oddelenia likvidácie poistných udalostí v cestovnom poistení Union poisťovne.Či už cestujete sami alebo aj s celou rodinou, cestovné poistenie je absolútny základ a je mimoriadne dôležité pri akýchkoľvek cestách do zahraničia. Je variabilné a ponúka rôznorodú škálu poistných rizík. Union poisťovňa tak ušetrí svojim klientom počas ciest do zahraničia ročne stovky tisíc eur.