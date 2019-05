Pozor na zmenu organizácie dopravy na križovatke Rondel

Na snímke dopravné obmedzenie na žilinskom nadjazde nazývanom aj ako Rondel, ktoré je z dôvodu výrazného poškodenia časti mostného objektu po požiari poškodené. V Žiline 20. mája 2019. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Žilina 20. mája (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát (ODI) Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Žiline upozorňuje účastníkov cestnej premávky na zmenu organizácie dopravy v mimoúrovňovej križovatke Rondel v Žiline z dôvodu poškodenia časti mostného objektu.Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Žiline Radka Moravčíka je možné zo smeru Hôrky, Bánová prechádzať mimoúrovňovou križovatkou Rondel len v smere do centra mesta Žilina, prejazd vozidiel pre smery Poprad, Prievidza, Bratislava, Čadca a Olomouc je zakázaný.Zo smeru cesty č. I/60 od Popradu a cesty č. I/64 od Prievidze je možné prechádzať mimoúrovňovou križovatkou Rondel len v smere do centra mesta Žilina.uviedol Moravčík." dodal krajský policajný hovorca.Zo smeru od cesty č. I/60 od Bratislavy je možné prechádzať mimoúrovňovou križovatkou Rondel len v smere do Hôrok a Bánovej, prejazd vozidiel pre smery Poprad, Prievidza a centrum mesta Žilina je zakázaný, uzavrel Moravčík.Mimoriadnu situáciu vyhlásilo mesto Žilina v nedeľu (19. 5.) o 9.00 h. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina - Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere Rondelu. Podľa vyjadrení statikov došlo na Rondeli k pomerne závažnému poškodeniu jednej jeho časti, či už oporných stĺpov alebo nosnej časti. Škodu, ktorá vznikla následkom požiaru, predbežne vyčíslili na 213.000 eur. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia.