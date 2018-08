Ajax doma zdolal Dynamo,Ten Hag: Do Kyjeva pôjdeme v dobrej pozícii

Erik ten Hag, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Amsterdam 23. augusta (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam Amsterdam majú po víťazstve 3:1 nad Dynamom Kyjev v prvom zápase play off Ligy majstrov 2018/19 bližšie k postupu do skupinovej fázy. Holanďanom by sa to v prípade úspešne zvládnutej odvety podarilo prvýkrát po štyroch rokoch.Štvornásobní európski šampióni rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase. Hneď v úvode po chybe brankára hostí Denisa Bojka skóroval Donny van de Beek, v 16. minúte však zblízka vyrovnal Tomasz Kedziora. Ajax opäť poslal do vedenia tečovanou strelou spoza šestnástky Hakim Ziyech a konečný výsledok stanovil po centri Nicolasa Tagliafica umným volejom Dušan Tadič. V ďalšom priebehu duelu mohli domáci svoj náskok ešte zvýšiť. Svoje tri či štyri dobré príležitosti však nevyužili, Ziyech v samom závere opečiatkoval žrď bránky hostí.citovala agentúra AP trénera víťazného tímu Erika Ten Haga. Odveta je na programe v utorok 28. augusta o 21.00 h na Olympijskom štadióne v Kyjeve.