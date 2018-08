Slávnostne otvorili zrekonštruovaný tenisový štadión Louisa Armstronga

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. augusta (TASR) - Päť dní pred štartom záverečného tenisového grandslamového turnaja sezóny US Open (27. augusta - 9. septembra) otvorili zrekonštruovaný štadióna Louisa Armstronga. Z jeho tribún bude môcť sledovať zápasy 14.000 fanúšikov.Hosťami prezidentky Americkej tenisovej asociácie (USTA) Katriny Adamsovej na stredajšom slávnostnom ceremoniáli boli štvornásobný víťaz prestížneho turnaja John McEnroe, hudobník Wynton Marsalis a bývalý starosta New Yorku David Dinkins.citovala Adamsovú oficiálna stránka podujatia.Vynovený štadión bude aj dejiskom jedného nočného stretnutia. Bude to prvýkrát v histórii US Open, keď sa v noci odohrajú dva zápasy súčasne.