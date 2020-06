Ak britská vláda predĺži povinnú karanténu pre ľudí zo zahraničia, easyJet pristúpi k ďalšiemu prepúšťaniu zamestnancov

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

8.6.2020 - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet upozornila, že by mohla zrušiť ďalšie pracovné miesta, ak obdobie, počas ktorého bude Británia uplatňovať karanténu, potrvá dlhšie. Informuje o tom portál news.sky.com.Veľká Británia od 8. júna uplatnila 14-dňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia napriek varovaniam niektorých najväčších leteckých firiem v krajine, že tento krok spôsobí kolaps turizmu a poškodí export."Ovplyvňuje to milióny ľudí a tiež to vplýva na britské odvetvie turizmu," uviedol generálny riaditeľ prepravcu easyJet Johan Lundgren."Mám obavy, že ak sa to nezmení, odvetvie letectva ako ho poznáme tu vo Veľkej Británii, nezostane nedotknuté," dodal.Spoločnosť easyJet už teraz plánuje zrušiť 4 500, čiže 30 percent svojich pracovných miest pre pokles dopytu po leteckej doprave v dôsledku koronakrízy.