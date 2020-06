Majetkové pozadie kaštiela vo Vinosadoch vyvoláva pochybnosti, pobyt Fica mohol byť neoprávneným darom

Majetkové pozadie kaštieľa

Schránka so sídlom na Seychelách

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pobyt expremiéra Roberta Fica (Smer–SD) v kaštieli vo Vinosadoch mohol byť neoprávneným darom. Na svojej internetovej stránke to uvádza Nadácia Zastavme korupciu (NZK).Organizácia preto podala podnet na Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý by podľa nej mal preveriť, či nedošlo k prípadnému porušeniu zákona. Samotný kaštieľ má nejasné majetkové pozadie, za ktorým sa podľa NZK môže skrývať Jozef Brhel, údajný sponzor strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) „Mám známych, ktorí mi ponúkli v čase, kedy potrebujem intenzívnejšiu rehabilitáciu a šport ako inokedy, dobre viete, že mám problém so zdravím. Keďže všetko je pozatvárané, dostal som ponuku využiť rehabilitačnú časť tohto zariadenia, ja som ju niekoľkokrát využil, aj ju využijem, pretože nevidím žiadny dôvod, prečo by som sa mal obmedzovať,“ povedal Fico médiám 3. júna.Podľa NZK pritom z jeho vyjadrení nie je jasné, či a ako presne sa uskutočnila odplata za pobyt v kaštieli. Využitie rehabilitačnej časti kaštieľa sa tak môže javiť ako neoprávnene prijatý dar.Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pritom uvádza, že „verejný funkcionár nesmie prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie“.Pochybnosti vyvoláva aj majetkové pozadie samotného kaštieľa vo Vinosadoch. Podľa NZK v ňom môže figurovať údajný sponzor Smeru Jozef Brhel. Kaštieľ oficiálne patrí firme Obnova kultúrnych a historických pamiatok, za ktorou stojí schránková spoločnosť Johnson Developments LLC, so sídlom v New Jersey.NZK si vyžiadala výpis z registra, z ktorého však nie je možné určiť konečného užívateľa výhod. Za schránkovou spoločnosťou v New Jersey je totiž ďalšia schránková spoločnosť - Fagot Managment LtD so sídlom na Seychelských ostrovoch.Na adrese sídla spoločnosti zároveň sídlia desiatky iných schránkových firiem, z ktorých mnohé zakladala právna kancelária Mossack Fonseca, známa z kauzy Panama Papers.Jej služby využívali podnikatelia a politici z celého sveta, aby optimalizovali dane alebo zakrývali skutočného vlastníka domácich obchodných spoločností. Podľa informácií NZK bol investorom kaštieľa vo Vinosadoch práve podnikateľ Jozef Brhel. Firmy, ktorých je konečným užívateľom výhod, dostávali zákazky od štátnych subjektov.NZK bola založená v roku 2014. Jej hlavným poslaním je zvyšovať povedomie o korupcii, aktivizovať širokú verejnosť v otázkach verejného záujmu, pomáhať whistleblowerom, podporovať investigatívnu žurnalistiku a presadzovať systémové opatrenia, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou efektívneho boja proti korupcii.