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20. októbra 2026
Ak bude hrať v NHL viac Slovákov, na domácich MS 2029 môžu dosiahnuť veľké veci. Handzuš vidí potenciál u Slafkovského a Dvorského – VIDEO, FOTO
Tagy: Pochvala Slováci v NHL Slovenskí hokejisti Spomienky SSSH Sieň slávy slovenského hokeja Stanley Cup
Z individuálneho hľadiska ho teší počet odohratých duelov v NHL, keďže si ho takto vážili jednotlivé organizácie, v ktorých pôsobil. Bývalý slovenský hokejista
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20.10.2026 (SITA.sk) - Z individuálneho hľadiska ho teší počet odohratých duelov v NHL, keďže si ho takto vážili jednotlivé organizácie, v ktorých pôsobil.
Bývalý slovenský hokejista Michal Handzuš, ktorý ukončil kariéru v rodnej Banskej Bystrici, pôsobil v šiestich kluboch NHL a v roku 2026 sa stal členom Siene slávy slovenského hokeja.
V rozhovore pre slovenského verziu webu kanadsko-americkej profiligy hovoril o svojej generácii hráčov, ale aj o tej súčasnej - v oboch prípadoch porovnával Slovákov.
To, že sa dostal do Siene slávy, je pocta, no ako hovorí, tak by sa na to malo pozerať triezvo. "U nás sa niekedy automaticky berie každý hráč, ktorý pôsobil v NHL, ako hviezda. Lenže tak to nie je. Keď vyhráte Stanley Cup, znamená to aj to, že ste boli v dobrom tíme v správnom čase. Ja si myslím, že som bol dobrý hráč, inak by som asi nevydržal v NHL viac ako tisíc zápasov," začal 49-ročný bývalý útočník.
"Bol som konzistentný, ale nebol som typ hráča ako Žigmund Pálffy, Pavol Demitra či Marián Hossa. Na triumfy však potrebujete rôzne typy hráčov. Nielen hviezdy, ale aj takých, ako som bol ja. Preto si toto ocenenie veľmi vážim," prezradil.
V začiatkoch si želal len hrať za Banskú Bystricu a reprezentácia bola "niečo nepredstaviteľné". "Potom padol komunistický režim, otvorili sa možnosti a zrazu bola niekde hore aj NHL."
Z individuálneho hľadiska ho najmä teší počet odohratých duelov v NHL, keďže si ho takto vážili jednotlivé organizácie, v ktorých pôsobil - St. Louis Blues, Phoenix Coyotes, Philadelphia Flyers, Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings a San Jose Sharks.
Úloha defenzívneho centra mu neprekážala. "Keď som sa dostal do inej úlohy, nebol som urazený ani nahnevaný. Dokázal som si v nej nájsť radosť. Myslím si, že práve to mi pomohlo vydržať v NHL tak dlho."
Phoenix a San Jose sú z hľadiska života jedny z najkrajších miest, kde môžete hrať, priznal. "Veľmi dobre spomínam na St. Louis, kde sme začínali s Pavlom Demitrom, Ľubošom Bartečkom či Ladislavom Nagyom. Vo Philadelphii som podľa mňa hrával svoj najlepší hokej a v Chicagu som získal Stanley Cup," prezradil majster sveta z roku 2002.
Ktorý hráč ho najviac ovplyvnil? "Zdeno Chára. Hoci sme spolu nehrali v klube, zažili sme sa v reprezentácii. Fascinovalo ma, ako sa neustále snažil zlepšovať. Aj keď bol na vrchole, získal Norris Trophy a patril medzi najlepších obrancov sveta, stále hľadal možnosti, ako byť lepší. Bolo inšpirujúce sledovať jeho prístup k mužstvu aj líderské schopnosti."
Fotogaléria: Michal Handzuš
Najťažšie sa mu hralo proti Jaromírovi Jágrovi, ktorý bol na začiatku nového tisícročia "neuveriteľný". Podľa Handzuša bol v tom čase najlepším hokejistom sveta.
Zisk Stanleyho pohára v roku 2013 s Chicagom bol vďaka viacerým osobnostiam v tíme vrátane Mariána Hossu, nebolo to postavené len na jednom či dvoch lídroch.
V súčasnosti obdivuje Aleksandra Barkova, Jacka Eichela, Leona Draisaitla či Connora McDavida. Zo Slovákov časom očakáva vrchol u Juraja Slafkovského.
"Stále je to veľmi mladý hráč. Hokejisti sa často dostávajú na svoj vrchol okolo 27. či 28. roku života. Vtedy sú na tom výborne fyzicky, a zároveň majú dostatok skúseností. Slafkovský má stále veľký priestor na zlepšovanie. Samozrejme, nie je jednoduché zvládať tlak, ktorý je naňho vyvíjaný. Ale podľa mňa má potenciál posúvať sa ďalej," uviedol Handzuš.
Počas leta spolupracoval s Daliborom Dvorským. Pomáhal mu s detailmi, ktoré mu môžu pomôcť byť konzistentnejším. Jeho ochota zlepšovať sa je predpokladom úspešnej kariéry.
Aby sa dostal vyššie z tretieho útoku, tak musí byť trpezlivý. "Vybojovať si pozíciu medzi prvými dvoma centrami v NHL je veľmi náročné. Aj tretí útok však má svoje výhody. Nemusíte pravidelne nastupovať proti najlepším defenzívnym dvojiciam súpera, takže môžete mať viac priestoru na ofenzívu. Dalibor dostáva priestor aj v presilovkách," priblížil bývalý slovenský reprezentant.
Ak podľa Handzuša človek porovnáva individuálne schopnosti, súčasní mladí hráči sú určite lepší ako oni. "Hokej sa neustále vyvíja. Sú technicky vyspelejší, lepšie korčuľujú a majú iné možnosti prípravy. Druhá vec sú úspechy. Táto generácia ešte len začína. Teraz je dôležité, aby sme mali v NHL viac ako sedem hráčov. Keď sa ďalší mladí hokejisti stabilne presadia, zvýši sa aj šanca poskladať silné mužstvo na majstrovstvách sveta."
Svetový šampionát v roku 2029, ktoré organizuje Slovensko, môže byť turnajom, kde sa nová generácia na čele so Slafkovským, Dvorským či Šimonom Nemcom môže výraznejšie presadiť.
"Domáci šampionát je vždy náročný. My sme to zažili. Ale mám pocit, že dnešná generácia je mentálne silnejšia, než sme boli my. Majú oveľa viac informácií a lepšie podmienky. Myslím si, že dokážu lepšie zvládať aj tlak. O tri roky by mohli byť vo veľmi dobrom veku na to, aby sa im podarilo niečo veľké," dodal Handzuš s tým, že hokej mu dodnes prináša radosť, rád si ho zahrá a odovzdáva skúsenosti mládeži v Banskej Bystrici.
Zdroj: SITA.sk - Ak bude hrať v NHL viac Slovákov, na domácich MS 2029 môžu dosiahnuť veľké veci. Handzuš vidí potenciál u Slafkovského a Dvorského – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý slovenský hokejista Michal Handzuš, ktorý ukončil kariéru v rodnej Banskej Bystrici, pôsobil v šiestich kluboch NHL a v roku 2026 sa stal členom Siene slávy slovenského hokeja.
V rozhovore pre slovenského verziu webu kanadsko-americkej profiligy hovoril o svojej generácii hráčov, ale aj o tej súčasnej - v oboch prípadoch porovnával Slovákov.
To, že sa dostal do Siene slávy, je pocta, no ako hovorí, tak by sa na to malo pozerať triezvo. "U nás sa niekedy automaticky berie každý hráč, ktorý pôsobil v NHL, ako hviezda. Lenže tak to nie je. Keď vyhráte Stanley Cup, znamená to aj to, že ste boli v dobrom tíme v správnom čase. Ja si myslím, že som bol dobrý hráč, inak by som asi nevydržal v NHL viac ako tisíc zápasov," začal 49-ročný bývalý útočník.
Vážili si ho
"Bol som konzistentný, ale nebol som typ hráča ako Žigmund Pálffy, Pavol Demitra či Marián Hossa. Na triumfy však potrebujete rôzne typy hráčov. Nielen hviezdy, ale aj takých, ako som bol ja. Preto si toto ocenenie veľmi vážim," prezradil.
V začiatkoch si želal len hrať za Banskú Bystricu a reprezentácia bola "niečo nepredstaviteľné". "Potom padol komunistický režim, otvorili sa možnosti a zrazu bola niekde hore aj NHL."
Z individuálneho hľadiska ho najmä teší počet odohratých duelov v NHL, keďže si ho takto vážili jednotlivé organizácie, v ktorých pôsobil - St. Louis Blues, Phoenix Coyotes, Philadelphia Flyers, Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings a San Jose Sharks.
Líder Chára
Úloha defenzívneho centra mu neprekážala. "Keď som sa dostal do inej úlohy, nebol som urazený ani nahnevaný. Dokázal som si v nej nájsť radosť. Myslím si, že práve to mi pomohlo vydržať v NHL tak dlho."
Phoenix a San Jose sú z hľadiska života jedny z najkrajších miest, kde môžete hrať, priznal. "Veľmi dobre spomínam na St. Louis, kde sme začínali s Pavlom Demitrom, Ľubošom Bartečkom či Ladislavom Nagyom. Vo Philadelphii som podľa mňa hrával svoj najlepší hokej a v Chicagu som získal Stanley Cup," prezradil majster sveta z roku 2002.
Ktorý hráč ho najviac ovplyvnil? "Zdeno Chára. Hoci sme spolu nehrali v klube, zažili sme sa v reprezentácii. Fascinovalo ma, ako sa neustále snažil zlepšovať. Aj keď bol na vrchole, získal Norris Trophy a patril medzi najlepších obrancov sveta, stále hľadal možnosti, ako byť lepší. Bolo inšpirujúce sledovať jeho prístup k mužstvu aj líderské schopnosti."
Fotogaléria: Michal Handzuš
Slafkovský má priestor na zlepšenie
Najťažšie sa mu hralo proti Jaromírovi Jágrovi, ktorý bol na začiatku nového tisícročia "neuveriteľný". Podľa Handzuša bol v tom čase najlepším hokejistom sveta.
Zisk Stanleyho pohára v roku 2013 s Chicagom bol vďaka viacerým osobnostiam v tíme vrátane Mariána Hossu, nebolo to postavené len na jednom či dvoch lídroch.
V súčasnosti obdivuje Aleksandra Barkova, Jacka Eichela, Leona Draisaitla či Connora McDavida. Zo Slovákov časom očakáva vrchol u Juraja Slafkovského.
"Stále je to veľmi mladý hráč. Hokejisti sa často dostávajú na svoj vrchol okolo 27. či 28. roku života. Vtedy sú na tom výborne fyzicky, a zároveň majú dostatok skúseností. Slafkovský má stále veľký priestor na zlepšovanie. Samozrejme, nie je jednoduché zvládať tlak, ktorý je naňho vyvíjaný. Ale podľa mňa má potenciál posúvať sa ďalej," uviedol Handzuš.
Správne nastavenie
Počas leta spolupracoval s Daliborom Dvorským. Pomáhal mu s detailmi, ktoré mu môžu pomôcť byť konzistentnejším. Jeho ochota zlepšovať sa je predpokladom úspešnej kariéry.
Aby sa dostal vyššie z tretieho útoku, tak musí byť trpezlivý. "Vybojovať si pozíciu medzi prvými dvoma centrami v NHL je veľmi náročné. Aj tretí útok však má svoje výhody. Nemusíte pravidelne nastupovať proti najlepším defenzívnym dvojiciam súpera, takže môžete mať viac priestoru na ofenzívu. Dalibor dostáva priestor aj v presilovkách," priblížil bývalý slovenský reprezentant.
Ak podľa Handzuša človek porovnáva individuálne schopnosti, súčasní mladí hráči sú určite lepší ako oni. "Hokej sa neustále vyvíja. Sú technicky vyspelejší, lepšie korčuľujú a majú iné možnosti prípravy. Druhá vec sú úspechy. Táto generácia ešte len začína. Teraz je dôležité, aby sme mali v NHL viac ako sedem hráčov. Keď sa ďalší mladí hokejisti stabilne presadia, zvýši sa aj šanca poskladať silné mužstvo na majstrovstvách sveta."
Svetový šampionát v roku 2029, ktoré organizuje Slovensko, môže byť turnajom, kde sa nová generácia na čele so Slafkovským, Dvorským či Šimonom Nemcom môže výraznejšie presadiť.
"Domáci šampionát je vždy náročný. My sme to zažili. Ale mám pocit, že dnešná generácia je mentálne silnejšia, než sme boli my. Majú oveľa viac informácií a lepšie podmienky. Myslím si, že dokážu lepšie zvládať aj tlak. O tri roky by mohli byť vo veľmi dobrom veku na to, aby sa im podarilo niečo veľké," dodal Handzuš s tým, že hokej mu dodnes prináša radosť, rád si ho zahrá a odovzdáva skúsenosti mládeži v Banskej Bystrici.
Zdroj: SITA.sk - Ak bude hrať v NHL viac Slovákov, na domácich MS 2029 môžu dosiahnuť veľké veci. Handzuš vidí potenciál u Slafkovského a Dvorského – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pochvala Slováci v NHL Slovenskí hokejisti Spomienky SSSH Sieň slávy slovenského hokeja Stanley Cup
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Ak bude hrať v NHL viac Slovákov, na domácich MS 2029 môžu dosiahnuť veľké veci. Handzuš vidí potenciál u Slafkovského a Dvorského – VIDEO, FOTO
Ak bude hrať v NHL viac Slovákov, na domácich MS 2029 môžu dosiahnuť veľké veci. Handzuš vidí potenciál u Slafkovského a Dvorského – VIDEO, FOTO