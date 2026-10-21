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21. októbra 2026
NHL: Slafkovského gól bol pastva pre oči. Pridal aj asistenciu, ale Montreal neudržal náskok – VIDEO
Juraj Slafkovský strelil gól, ktorý môže kandidovať na Gól roka v NHL. Juraj Slafkovský má za sebou zrejme najvydarenejší zápas v aktuálnom súťažnom ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský strelil gól, ktorý môže kandidovať na Gól roka v NHL.
Juraj Slafkovský má za sebou zrejme najvydarenejší zápas v aktuálnom súťažnom ročníku NHL. Strelil gól, pripísal si aj asistenciu, tiež dva plusové body, ale jeho Montreal prehral doma so San Jose 3:4 po predĺžení.
Je to druhá prehra Montrealu z posledných piatich zápasov, ktoré sa všetky skončili o jeden gól a vo dvoch prípadoch sa aj predlžovalo.
V prvej tretine v brejkovej situácii Slafkovský našiel kapitána Nicka Suzukiho a ten z výhodnej pozície vyrovnal na priebežných 1:1. V druhej minúte druhej tretiny prišla veľká Slafkovského chvíľa.
Prevzal si puk v strednom pásme, efektne si obhodil skúseného obrancu Darnella Nursea, obkorčuľoval ho z opačnej strany a ešte v rýchlosti stihol pred bránkou zakončiť blafákom z forhendu. Brankár Alex Nedeljkovic nemal šancu reagovať. Komentátor TSN po tomto góle vybuchol nadšením a označil ho za senzačný. A tiež za kandidáta na Gól roka v NHL.
Do konca druhej tretiny pridal Cole Caufield pridal aj tretí gól Montrealu, ale ani to hráčom Canadiens nestačilo na víťazstvo.
V tretej tretine Michael Misa a Tyler Toffoli vyrovnali na 3:3 a v predĺžení rozhodol o dvoch bodoch pre San Jose ich najcennejší útočný poklad Sharks Macklin Celebrini. Bol to jeho druhý gól a tretí bod v zápase. Celebrini sa stal prvou a Slafkovský druhou hviezdou zápasu.
"Mali sme šance aj v tretej tretine, ale dali sme súperovi priveľa priestoru. Dve tretiny sme si ich držali poriadne ďaleko od našej bránky, ale v tretej si robili, čo chceli. Jasné, že majú kvalitných hráčov, ktorí vedia využiť ponúknuté šance. Tie šance však vôbec nemali prísť. Ani neviem, čo viac povedať," zhodnotil Slafkovský na webe NHL.
"V prvých dvoch tretinách sme akoby neboli dostatočne zohratí, ale potom sme sa zladili a boli za to odmenení. Rozhodli sme sa, že tento zápas nedarujeme súperovi, hoci v prvých dvoch tretinách sme nehrali dobre. Pridali sme do kroku, prevzali iniciatívu a vyplatilo sa to," skonštatoval Celebrini.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovského gól bol pastva pre oči. Pridal aj asistenciu, ale Montreal neudržal náskok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Juraj Slafkovský má za sebou zrejme najvydarenejší zápas v aktuálnom súťažnom ročníku NHL. Strelil gól, pripísal si aj asistenciu, tiež dva plusové body, ale jeho Montreal prehral doma so San Jose 3:4 po predĺžení.
Je to druhá prehra Montrealu z posledných piatich zápasov, ktoré sa všetky skončili o jeden gól a vo dvoch prípadoch sa aj predlžovalo.
Najprv asistencia, potom senzačný gól
V prvej tretine v brejkovej situácii Slafkovský našiel kapitána Nicka Suzukiho a ten z výhodnej pozície vyrovnal na priebežných 1:1. V druhej minúte druhej tretiny prišla veľká Slafkovského chvíľa.
Prevzal si puk v strednom pásme, efektne si obhodil skúseného obrancu Darnella Nursea, obkorčuľoval ho z opačnej strany a ešte v rýchlosti stihol pred bránkou zakončiť blafákom z forhendu. Brankár Alex Nedeljkovic nemal šancu reagovať. Komentátor TSN po tomto góle vybuchol nadšením a označil ho za senzačný. A tiež za kandidáta na Gól roka v NHL.
Vedenie 3:1 nestačilo
Do konca druhej tretiny pridal Cole Caufield pridal aj tretí gól Montrealu, ale ani to hráčom Canadiens nestačilo na víťazstvo.
V tretej tretine Michael Misa a Tyler Toffoli vyrovnali na 3:3 a v predĺžení rozhodol o dvoch bodoch pre San Jose ich najcennejší útočný poklad Sharks Macklin Celebrini. Bol to jeho druhý gól a tretí bod v zápase. Celebrini sa stal prvou a Slafkovský druhou hviezdou zápasu.
Kritický Slafkovský
"Mali sme šance aj v tretej tretine, ale dali sme súperovi priveľa priestoru. Dve tretiny sme si ich držali poriadne ďaleko od našej bránky, ale v tretej si robili, čo chceli. Jasné, že majú kvalitných hráčov, ktorí vedia využiť ponúknuté šance. Tie šance však vôbec nemali prísť. Ani neviem, čo viac povedať," zhodnotil Slafkovský na webe NHL.
Zladili sa a otočili skóre
"V prvých dvoch tretinách sme akoby neboli dostatočne zohratí, ale potom sme sa zladili a boli za to odmenení. Rozhodli sme sa, že tento zápas nedarujeme súperovi, hoci v prvých dvoch tretinách sme nehrali dobre. Pridali sme do kroku, prevzali iniciatívu a vyplatilo sa to," skonštatoval Celebrini.
Celebrini a Montreal
Celebrini strelil svoj štvrtý gól v predĺžení, čím vyrovnal zápis Iľju Kovaľčuka a Seana Monahana v počte gólov v predĺžení dosiahnutých hráčom NHL vo veku 20 rokov alebo menej. … Kanadský mladík zo San Jose zároveň zaznamenal tri alebo viac bodov už v treťom vzájomnom zápase proti Montrealu v rade (vrátane minulej sezóny) a v piatich dueloch proti Canadiens v doterajšej kariére nazbieral celkovo 12 bodov (šesť gólov, šesť asistencií).
Zdroj: SITA.sk - Slafkovského gól bol pastva pre oči. Pridal aj asistenciu, ale Montreal neudržal náskok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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