Ak budú školy po 11. januári zatvorené, rodičom vznikne nárok na pandemické ošetrovné

5.1.2021 - Ak budú triedy alebo školy po 11. januári zatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, rodičom, ktorí sa starajú o dieťa do 11. roku veku, vznikne nárok na pandemické ošetrovné. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu práce a sociálnych vecí Veronika Pazičová.Ak budú školy alebo triedy uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu, rodič dieťaťa, ktoré danú školu navštevuje, má nárok na pandemické ošetrovné podľa zákona o sociálnom poistení. "Režim uzatvorenia škôl respektíve ich častí upravuje rozhodnutie ministra školstva Slovenskej republiky," dodala Pazičová.Všetky školy by mali od 11. januára pokračovať v dištančnom spôsobe výučby. Materské školy by však mali naďalej fungovať pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. "Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR," uviedol v pondelok minister školstva Branislav Gröhling.