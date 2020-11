Ak by sa mal automobilový priemysel transformovať, investori potrebujú na Slovensku priaznivé podmienky

Ťahúň slovenskej ekonomiky

Podpora inovácií a startupov

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pre transformáciu automobilového priemyslu na Slovensku je nevyhnutné vytvoriť priaznivé podmienky pre investorov. Je potrebné odstrániť byrokratický nános a zabezpečiť predvídateľnosť prostredia. Zhodli sa na tom účastníci diskusie "Transformácia automobilového sektora na Slovensku“, ktorú organizoval Euroactiv Slovensko.Ako uviedol generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti Ministerstva hospodárstva SR Tomáš Kakula, tento segment je jednoznačne ťahúňom slovenskej ekonomiky, no robí ju aj zraniteľnou.Zmeny by však podľa neho mali byť najmä v rukách samotných investorov. Výzvou do budúcnosti bude najmä zelená stránka tohto sektoru a snaha posunúť výrobu k vyšším pridaným hodnotám.Výskumná pracovníčka Central European Labour Studies Institute Monika Martišková doplnila, že do budúcnosti je dôležité podporiť v automobilovom priemysle prenos know how. Označila ju za nutnú, avšak nie dostačujúcu podmienku na zvyšovanie pridanej hodnoty v tomto sektore."Na Slovensku mi chýba podpora inovácií, startupov, i podpora vo forme klastrov," priblížila. Zároveň však upozornila, že možná transformácia síce prinesie zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov v tomto segmente, avšak zároveň nevyhnutne aj pokles počtu jednotlivých miest a zmenu štruktúry pracovníkov.Prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek reagoval, že Slovensko môže byť vďačné za to, že má automobilový priemysel. Víta podporu iného segmentu, avšak nerozumie tomu, prečo by to malo byť na úkor automotive. "Ak chceme postaviť druhý pilier, nemusíme zrušiť ten prvý," myslí si.Pripomenul, že tento segment síce výrazne zasiahla aktuálna koronakríza , zároveň bol ale prvý, ktorý sa opätovne naštartoval a aktuálne beží na 110 %. Pripustil, že základný výskum a vývoj je v tomto sektore centralizovaný, avšak už teraz sme schopní robiť vývoj v rámci výroby či logistiky.