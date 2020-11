Slovinci vyšli pre pandemické opatrenia do ulíc, protesty sprevádzali násilnosti a zatýkalo sa (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Štvrtkové demonštrácie proti pandemickým opatreniam v slovinskej metropole Ľubľana prerástli do násilností, zadržali desať osôb. Informovala o tom v piatok slovinská polícia.V centre mesta sa zhromaždili stovky demonštrantov, viacerí z nich do policajtov hádzali fľaše, svetlice a kamene. Bezpečnostné zložky proti výtržníkom nasadili slzný plyn aj vodné delo.Demonštrácia sa konala napriek zákazu verejných zhromaždení. Podľa verejnoprávneho vysielateľa RTV Slovenija sa terčom útokov stali aj pracovníci médií, zásah do hlavy dostal jeden fotograf.Slovinské úrady v snahe o spomalenie šírenia koronavírusu v krajine s dvoma miliónmi obyvateľov zaviedli rôzne reštrikcie vrátane zákazu nočného vychádzania.