Ak by sa otvárací ceremoniál olympiády v Paríži nemohol uskutočniť na Seine, náhradou môže byť Stade de France

16.4.2024 (SITA.sk) - Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona majú organizátori OH 2024 v Paríži pripravenú alternatívu, ak by z bezpečnostného hľadiska nebolo možné otvárací ceremoniál hostiť na rieke Seina.Ak by hrozba neumožnila hostiť otvárací ceremoniál v centre Paríža, ceremoniál by mohli presunúť na národný štadión Stade de France.Alternatívou je aj limitovať presun jednotlivých výprav iba na úsek Seiny medzi Eiffelovou vežou a parkom Trocadero. Informuje o tom web insidethegames.biz.Parížania pripravujú unikátny ceremoniál, premiérovo by sa otvorenie OH malo konať mimo štadióna.Keďže sa však podujatie chystá počas zúriacej vojny na Ukrajine aj v Pásme Gazy, úvod prestížneho podujatia môže byť zraniteľný voči možnému útoku - francúzske úrady spomenuli napríklad možný útok dronom.Doteraz organizátori nepripúšťali alternatívu, že ceremoniál presunú."Tento ceremoniál je svetovou novinkou. Dokážeme to a ideme do toho," povedal Macron v rozhovore pre BFMTV a RMC.Doplnil tiež, že existujú aj plány B a C, jedným z nich je aj presun ceremoniálu na Stade de France, na ktorom sa neskôr uskutočnia atletické súťaže aj súboje v sedmičkovom ragby.Macron v pondelok symbolicky odštartoval odpočítavanie do začiatku OH. "Budeme situáciu analyzovať v reálnom čase," uviedol francúzsky prezident na margo možné presunu ceremoniálu.Očakáva sa, že priamo na brehoch Seiny by malo byť 300-tisíc divákov a ďalších 200-tisíc na iných miestach s výhľadom na otvorenie OH. Žiadna krajina zatiaľ neodmietla účasť na defilé jednotlivých výprav priamo na Seine.Macron sa tiež vyjadril, že urobí maximum pre vojenské prímerie počas konania OH. Týka sa to vojny na Ukrajine aj v iných lokalitách naprieč planétou."Chceme pracovať na olympijskom prímerí a myslím si, že toto je pre mňa príležitosť spojiť sa s mnohými našimi partnermi," povedal. Vojenské prímerie je historickou tradíciou počas olympijských hier.Príprava najočakávanejšej udalosti sveta prebieha v zložitom globálnom kontexte.Ruská vojna na Ukrajine a konflikt medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy komplikujú snahy o zabezpečenie olympijských a paralympijských hier, ktoré sa uskutočnia vo Francúzsku od 26. júla do 8. septembra. Očakáva sa, že prilákajú najmenej desať miliónov divákov.