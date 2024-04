Prvá časť himalájskeho dobrodružstva ubehla ako voda, Hámor sa podelil o svoje zážitky z Himalájí (foto)

Zážitky horolezca za posledný mesiac

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výstupy budú vedené ľahkým štýlom





Peter Hámor (1964) počas svojej viac ako štyridsaťročnej horolezeckej kariéry absolvoval množstvo náročných expedícií a horolezeckých výstupov v najvyšších pohoriach sveta.



Svoju prvú osemtisícovku zdolal Popradčan v roku 1998, keď vystúpil na vrchol Mount Everest (8 848 m).



Pätnásťkrát stál na vrcholoch štrnástich osemtisícoviek, keď ako prvý človek v histórii dvakrát vystúpil na najnebezpečnejšiu z nich - Annapurnu.



Ako prvému a zatiaľ jedinému slovenskému horolezcovi sa mu podarilo zdolať najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý má na svojom konte okrem Koruny Himalájí aj Korunu Zeme.



Jeho vlaňajší prvovýstup na Kabru South na hraniciach Nepálu a indického Sikkimu zaradil svetový horolezecký portál ExplorersWeb medzi top desať najlepších expedícií za rok 2023.





16.4.2024 (SITA.sk) - Prvá časť tohtoročného himalájskeho dobrodružstva slovenského horolezca Petra Hámora ubehla ako voda. On sám to takto zhodnotil na sociálnej sieti.Po prvých dobrodružstvách a výstupoch sa vrátil do Káthmandu, kde sa pripravuje na odchod do základného tábora na ľadovci Yalung, pod juhovýchodnou stenou Kangbačenu (7 902 metrov).Práve na tento, jeden z piatich vrcholov tretej najvyššej hory sveta, osemtisícovky Kančendžongy, plánuje uskutočniť prvovýstup. Spolulezcami mu bude taliansko-slovinský manželský pár Nives Meroi a Romano Benet.„Horúci Bhadrapur, čajové plantáže v Ilame, rušný Taplejung, no hlavne divoká príroda, absolútny pokoj a nádherné kopce v oblasti, ktorej kraľuje Kančendžonga. Putovanie údolím divokej rieky Tamor až do oblasti Lumba Sumba Himal, ktorá nás privítala množstvom snehu, fujavicami i lavínami. Výstup na veterný Pikey Peak, z ktorého sa otvára výhľad na Himaláje od Kančendžongy na východe až po Annapurnu ďaleko na západe,“ opísal Hámor svoje zážitky za posledný mesiac v Himalájach Po návrate do Káthmandu ho podľa jeho slov čakalo sušenie, balenie a posledné prípravy pred odchodom do základného tábora na spomínanom ľadovci.Popradský horolezec sa chce na Kagbačen dostať doposiaľ neprelezenou južnou stenou. Do skalno-ľadovej bariéry sa doposiaľ odvážili vstúpiť iba Hámorovi spomínaní spolulezci, ktorí sa v roku 2019 dostali v stene do výšky 6 300 metrov.Hámor ešte na začiatku expedície Himalayadventure MMXXIV avizoval, že aj počas nej budú výstupy vedené ľahkým štýlom, bez pomoci výškových nosičov a bez použitia umelého kyslíka.Pokus o prelezenie južnej steny plánuje v období od 1. do 23. mája. Na Slovensko by sa mal vrátiť koncom mája.