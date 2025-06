Ak by sa Smer a Hlas prestali odlišovať, môžu kandidovať aj spoločne, Pellegrini však stále odlišnosti vidí

15.6.2025 (SITA.sk) - Ak by sa politické strany Smer-SD Hlas-SD mali tak názorovo zblížiť, že bežný volič ich už ani nerozlíši, bolo by logické, keby kandidovali v nejakom spoločnom bloku.V rozhovore pre verejnoprávnu STVR to povedal prezident Peter Pellegrini , ktorý založil stranu Hlas a stále je jej čestným predsedom. Na druhej strane, pokiaľ voliči podľa Pellegriniho stále dokážu vnímať rozdiel medzi stranami, je dôvod, aby fungovali samostatne.„To je teraz úloha oboch politických strán a ich vedení, že či sa dokážu odlíšiť a ponúknuť navzájom odlišný typ politiky, ktorý viac vyhovuje jednej alebo druhej strane, alebo sa zlejú dokopy,“ povedal prezident.Pellegrini však zdôraznil, že on osobne zatiaľ odlišnosť vidí. „Treba si potom dať aj otázku, či obidve (strany) môžeme charakterizovať - ich postojmi, názormi a správaním - ako čisto skutočné sociálnodemokratické strany alebo sa nám niektorá už odkláňa viac k takej tej nacionalisticko-konzervatívnej, možno už ani nie tak sociálnej demokracii,“ doplnil Pellegrini.