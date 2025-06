Danko odkázal Ficovi, že zatiaľ ho nepodrazí, no môže to prísť veľmi rýchlo. Predstavil červené čiary

15.6.2025 (SITA.sk) - Je v rukách predsedu vlády Roberta Fica , ako naloží s uznesením Národnej rady SR zameraným na odmietnutie ďalších protiruských sankcií . V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal predseda koaličnej SNS Andrej Danko . Fico podľa neho môže uznesenie použiť napríklad ako nástroj pri rokovaniach s európskymi lídrami.







„Vytvára mu väčšie zázemie, aj mu kryje chrbát, ak bude pre Slovensko treba viac vybojovať,“ povedal Danko na margo uznesenia. Doplnil, že Fico má momentálne mandát na vyjednávanie a on osobne ho momentálne nemieni podrážať. „Ale on veľmi dobre vie, že ak by tie rozhodnutia boli v rozpore so záujmami slovenskej ekonomiky a budeme už vidieť my v SNS, že to Robert Fico hrá na dve strany a, že klame tento národ, tak by sme sa mu vzopreli a bude to oveľa dôraznejšie ako doteraz,“ vyhlásil Danko.Uznesenie o sankciách v parlamente prešlo aj z dôvodu, že opoziční poslanci nehlasovali proti, ale vytiahli hlasovacie karty. Podľa opozičného poslanca Martina Dubéciho Progresívne Slovensko ) nastal „nejaký chaos, nejaká chyba“. „Myslím, že to bolo také kolektívne zlyhanie. Je to vec, ktorá sa bežne deje - to vyťahovanie kariet a také dynamické hlasovania vzhľadom na to, aká je tá koalícia veľmi tesná,“ skonštatoval poslanec.