Ak by SR A. Jandijeva nevydala, musela by ho prepustiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Ak by Slovensko v utorok nevydalo Aslana Jandijeva, hľadaného pre podozrenie z terorizmu do Ruskej federácie (RF), muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby. To by vzhľadom na obvinenia, ktorým čelí, predstavovalo bezpečnostné riziko. Vo svojom stanovisku to vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Pozastavenie vydania žiadal od Slovenska Výbor OSN pre ľudské práva. Chcel preskúmať, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie.Rezort v stanovisku uvádza, že od udelenia povolenia na vydanie ministrom spravodlivosti SR musí vydanie prebehnúť do 60 dní. Táto lehota by uplynula v stredu. Slovensko by potom muselo Jandijeva prepustiť z vydávacej väzby.upozornilo ministerstvo.Vydanie mohlo zastaviť ešte rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR. Na ten sa v piatok (13.7.) obrátil Jandijevov advokát Lukáš Opett so sťažnosťou a žiadosťou o predbežnú ochranu. ÚS SR do utorka nerozhodol, v minulosti však už podobnú žiadosť zamietol. Predbežné opatrenie, ktorým by zakázal Jandijevovo vydanie, opakovane odmietol vydať aj ESĽP. Naposledy 30. mája.Slovensko tiež podľa rezortu spravodlivosti vzalo do úvahy záruky Ruska a doterajšiu prax v podobných prípadoch.priblížil rezort spravodlivosti.Podobný prístup zvolil aj v prípade vydania A. Čentieva. Slovenskí zástupcovia po jeho návšteve potvrdili, že záruky, ktoré im dala RF, boli dodržané. Rezort tiež pripomenul, že Jandijev bude mať v prípade porušenia jeho práv aj naďalej možnosť obrátiť sa na ESĽP.MS SR tiež upozornilo, že prebiehajúce azylové konanie nie je prekážkou vydania. Trestný poriadok totiž obsahuje ustanovenie, ktoré zabraňuje zneužívaniu inštitútu azylu opakovaným podávaním žiadostí, ktorými sa žiadateľa chcú vyhnúť trestnému stíhaniu v cudzine.konštatovalo ministerstvo.Podľa informácií Amnesty International Jandijev ušiel z Ingušska a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánmi činných v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku. Jandijev tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený kVo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine, nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín, teroristické činy a iné trestné činy. Slovenské orgány následne Jandijeva zatkli a od roku 2011 je vo väzbe.