Plavecké schopnosti netreba preceňovať, od mája sa utopilo 11 ľudí

Bratislava 18. júla (TASR) – Aj dobrým plavcom sa vo vode ľahko môže stať nešťastie, upozorňujú záchranári. Od mája do polovice júna museli zasahovať v prípade topiacich sa 22-krát, pričom v 11 prípadoch došlo k smrti, ukazujú dáta Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.Lektor odbornej prípravy OSZZS SR Jozef Minár pripomína, že do vody sa nemá vstupovať v prípade prehriatia ani pod vplyvom alkoholu. Pokušenie skákať do neznámej vody býva pre odvážlivcov prisilné, no odborník hovorí, že nikdy nemožno vedieť, či skokana nemôže ohroziť plytká voda, konár, kamene alebo železo.povedal Minár pre TASR. Po vytiahnutí topiaceho sa z vody je potrebné zistiť či je pri vedomí, či dýcha, v prípade neistoty požiadať na linke 155 alebo 112 o radu operátora tiesňovej linky.Minár tiež varuje rodičov, aby nespúšťali oči z malých detí ani na chvíľu.uzatvoril Minár.