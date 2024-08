Ak chce Brusel migrantov, môže ich mať. Šéf maďarského úradu vlády pohrozil Únii za vnucovanie európskej migračnej politiky

22.8.2024 (SITA.sk) - Šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás vyhlásil, že vláda krajiny je pripravená poskytnúť migrantom a žiadateľom o azyl snažiacim sa dostať do Európskej únie (EÚ) jednosmerné lístky do Bruselu. Reagoval tak na pokuty pre Budapešť v sume 200 miliónov eur za porušovanie azylových pravidiel Únie a dodatočných milión eur denne, než sa zosúladí s európskym právom, ktoré jej nedávno uložil Súdny dvor EÚ „Brusel nás chce za každú cenu prinútiť prijať migrantov,“ povedal Gulyás na tlačovej konferencii. Ak podľa neho bude Únia naďalej nútiť Maďarsku svoje pravidlá, ktoré neumožňujú „zadržiavanie migrantov na hranici“, ono bude každému migrantovi ponúkať „bezplatnú dopravu do Bruselu“. Ako dodal, "ak chce Brusel migrantov, môže ich mať“.Maďarská vláda zaujala od migračnej krízy v roku 2015 tvrdý postoj voči ľuďom prichádzajúcim do krajiny. Na hraniciach so Srbskom a Chorvátskom vybudovala ploty so žiletkovým drôtom a dvojicu tranzitných zón na zadržiavanie žiadateľov o azyl na hranici so Srbskom. Tieto tranzitné zóny sú už zavreté.Únia však vyjadrila nesúhlas s neobvykle prísnym azylovým systémom Maďarska a požiadala jej najvyšší súd, aby udelil Budapešti pokutu za to, že núti ľudí žiadajúcich o medzinárodnú ochranu cestovať na veľvyslanectvá v Srbsku alebo na Ukrajine a žiadať o cestovné povolenie. To je v rozpore s pravidlami EÚ, podľa ktorých musia mať všetky členské krajiny spoločné postupy udeľovania azylu.