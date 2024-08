KOOPERATIVA rozbieha ďalší projekt nájomného bývania v Bratislave

Komfortné bývanie uprostred zelene

KOOPERATIVA nadväzuje na úspešné projekty nájomného bývania

22.8.2024 (SITA.sk) -Projekt Nové Grunty, za ktorým stoja priamo dcérske spoločnosti najväčšej slovenskej poisťovne, počíta v bratislavskej Karlovej Vsi v blízkosti cintorína Slávičie údolie s výstavbou štyroch stavieb. Každá z nich pritom obsiahne dva bytové domy. Spolu tak v lokalite Staré grunty pribudne osem štvorpodlažných bytoviek. Súčasťou projektu má byť aj jeden rodinný dom.Poisťovňa KOOPERATIVA počíta ako investor v novom projekte s celkovo 172 bytovými jednotkami postavenými s dôrazom na čo najvyššie štandardy energetickej efektivity a ekologickosti. Podzemné garáže bytových domov budú obsahovať 268 miest na parkovanie. V projekte sa nachádzajú aj komerčné priestory, ktoré majú podľa predbežnej dohody s mestskou časťou slúžiť pre účely materskej školy a predajne potravín.Autorom architektonického riešenia Nových Gruntov je ateliér Morocz Tačovský. Jeho súčasťou je výrazný dôraz na zeleň. Projekt prinesie do lokality rozsiahle parkové plochy s výsadbou takmer 200 stromov a vyše 2-tísíc štvorcových metrov krovinatých drevín. Bytové domy budú pokryté zelenými strechami, v ich okolí bude vytvorené zázemie pre trávenie voľného času v podobe komunitných, relaxačných a športových prvkov – nachádzať sa tu bude napr. gril, cyklostojisko, detské ihrisko s priestorom pre seniorov či petangové dráhy. Výstavba projektu Nové Grunty začne podľa projektových plánov na jeseň 2026. Prví nájomcovia bytov by sa do objektov mali sťahovať v prvom kvartáli roku 2029.Poisťovňa KOOPERATIVA rozbieha rezidenčný projekt nájomného bývania Nové Grunty po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách ako aj po úspešne dokončenom projekte Ovocné sady v bratislavskej mestskej časti Trnávka. Práve v hlavnom meste nadobudla tento rok do do svojho vlastníctva 102 bytov v novopostavenom bytovom komplexe developera JTRE, ktoré začne prenajímať od jesene tohto roku."Na posilňovaní segmentu nájomného bývania na Slovensku v rámci svojich investičných projektov pracujeme systematicky už od roku 2017. Sme radi, že možnosti dlhodobého a komfortného prenájmu po vzore vyspelých európskych miest sa stávajú čoraz dostupnejšími aj u nás. Potvrdzujú to stovky už odovzdaných či rozostavaných bytov v rámci našich projektov v Košiciach, Trnave, Nitre, Žiline aj Bratislave. Veríme, že aj najnovšie predstavený projekt Nové Grunty si nájde množstvo spokojných nájomcov, ktorým pomôžeme vyriešiť ich otázku bývania," uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.Ponukou celkovo 274 bytov v rámci projektov Nové Grunty a Ovocné sady v Bratislave dopĺňa KOOPERATIVA svoje portfólio 111 už prenajímaných bytov v bytových domoch v Košiciach a Trnave. Do ponuky budúci rok pribudne tiež ďalších 121 nájomných bytov vo vlastnom rozostavanom projekte Lesopark Žilina a o rok neskôr aj ďalších 273 bytov v rámci robustného investičného projektu v Nitre.Poisťovňa KOOPERATIVA sa v stratégii výstavby nájomných bytov opiera o skúsenosti materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku. Riešenie, ktoré prináša do slovenských miest, sa líši od bežného prenájmu bytov, ponúkaného individuálnymi prenajímateľmi. Jednou z najväčších výhod pre nájomcov je vysoká miera stability, istoty a komfortu.Informačný servis