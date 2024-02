Ak chce Moskva demilitarizovanú zónu medzi Ruskom a Ukrajinou, musí podľa USA odísť z ukrajinského územia

2.2.2024 (SITA.sk) - Návrh ruského vodcu Vladimira Putina na vytvorenie „demilitarizovanej zóny“ medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou sa podľa ministerstva zahraničných vecí USA musí začať realizovať tým, že Rusko demilitarizuje okupované časti Ukrajiny. Povedal to hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller , informuje web Ukrajinská pravda.„Je pre mňa ťažké pochopiť, ako by sa mohla demilitarizovaná zóna medzi Ruskom a Ukrajinou vytvoriť, keď ruské sily sú v súčasnosti na Ukrajine," konštatoval Miller.„Ak by Rusko naozaj malo záujem o demilitarizovanú zónu, mohli by začať demilitarizáciou tých častí Ukrajiny, v ktorých je momentálne ruská armáda," dodal.