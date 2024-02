Trudeau vyzdvihol silné obchodné vzťahy a spoločné hodnoty so Slovenskom, Čaputovú nazval bojovníkom za ľudské práva

Štáty sú spojené obchodne

Vyzdvihol podporu Ukrajiny

Naši vojaci pôsobia spoločne

2.2.2024 (SITA.sk) - Kanada a Slovensko zdieľajú spoločné hodnoty a majú silné obchodné vzťahy. Uviedol to kanadský premiér Justin Trudeau v príhovore počas spoločnej večere s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou , ktorá je na oficiálnej návšteve v krajine javorového listu. Ako Trudeau povedal, naše dve krajiny majú veľa spoločného, a to nielen lásku k hokeju.„Hoci, priznám sa, že moji milovaní Kanaďania z Montrealu sú veľmi radi, že Slovensko je tak silnou hokejovou krajinou,“ poznamenal. V čase studenej vojny prijala Kanada desaťtisíce československých politických utečencov. V súčasnosti má táto severoamerická krajina 68-tisíc občanov, ktorí sa narodili na Slovensku. Naše štáty sú spojené aj obchodne.„Odhaduje sa, že prostredníctvom dohody CETA pomohol vývoz z EÚ do Kanady podporiť viac ako 12-tisíc pracovných miest na Slovensku,“ povedal Trudeau.Ako pokračoval, svet teraz prechádza obdobím turbulencií. Tvárou v tvár nepriazni osudu je preto čas posilniť naše väzby, prehĺbiť naše vzťahy ako partnerov, priateľov a spojencov.„Prezidentka Čaputová, Kanaďania zdieľajú tvoj záväzok voči demokracii, ľudským právam, rodovej rovnosti a opatreniam v oblasti klímy. Naše krajiny sú lídrami v oblasti udržateľných energetických modelov a podpory digitálnych technológií a bezpečnosti,“ povedal Trudeau. Vyzdvihol tiež, že Slovensko podporuje Ukrajinu v jej boji za slobodu.„Ďakujem vám, že prispievate k našej spoločnej bezpečnosti. Ďakujem vám za to, že ste obrancom európskych a globálnych inštitúcií a najmä medzinárodného poriadku založeného na pravidlách,“ povedal Trudeau. Čaputovej zároveň osobne poďakoval za jej „dlhú kariéru bojovníka za ľudské práva“.Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Kanadu na pozvanie jej generálnej guvernérky Mary Simon. Je to prvá oficiálna návšteva slovenskej hlavy štátu v Kanade po dvoch desaťročiach.„Teší ma, že Kanada vníma Slovensko ako hodnotovo spriazneného a spoľahlivého partnera. Bola vôbec prvou krajinou, ktorá ratifikovala vstup Slovenska do NATO a v súčasnosti naši vojaci spoločne pôsobia v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti.Zdôraznila tiež, že Kanada je pre Slovensko i dôležitým obchodným partnerom, vzhľadom na to, že svoje produkty tam dováža bezmála 190 slovenských firiem. Z tohto dôvodu ju na ceste sprevádzajú mnohí zástupcovi slovenských firiem a start-upov.Čaputová rokovala s premiérom Justinom Trudeauom o tom, ako prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi obomi krajinami. Príležitosti vnímajú napríklad v oblasti energetiky, ochrany klímy, zelených technológiách a tiež biotechnológiách či v IT oblasti.