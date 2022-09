Ak chce SaSka odísť z koalície, je to ich právo. Je ale načase ukončiť túto telenovelu, hovorí Naď

Záchrana štvorkoalície

Odchod nie je riešením

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si myslí, že odchod strany Sloboda a Solidarita (SaS) z vládnej koalície je v súčasnej dobe nezodpovednosťou.„Nebudem cepovať SaSku. Je to ich rozhodnutie, majú na to právo. Myslím si, že je načase, aby sa táto telenovela, ktorá tu niekoľko mesiacov prebiehala, skončila. Ak naozaj chcú odísť, tak nech idú. Budeme robiť všetko pre to, aby sme zostali tí, ktorí chceme pomôcť ľuďom. Príde mi to nezodpovedné, príde mi to zbytočné a rešpektujem, že majú na to právo,“ uviedol minister Naď po pondelkovom rokovaní vlády.Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podľa Naďa poskytlo viacero možností na záchranu štvorkoalície. „OĽaNO dalo na stôl veci, ktoré všetky smerujú na pomoc ľuďom, lebo tí ľudia to teraz potrebujú. A o tom sme sa chceli rozprávať. Napriek tomu, že sa tu cez leto rozprávalo, že je záujem zmeniť koaličnú zmluvu, nič iné sme od SaS nepočuli, len to, že musí odísť Igor Matovič. Ja si nemyslím, že debata o tom, či má odísť Matovič, Richard Sulík, Mária Kolíková alebo ktokoľvek iný je relevantná. Podľa môjho názoru je relevantná diskusia o tom, aby sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. A tí, ktorí chcú pomáhať ľuďom, ostávajú, tí, ktorí odchádzajú, odchádzajú od zodpovednosti. Je to ich rozhodnutie,“ povedal Naď.Predčasné voľby by boli podľa Jaroslava Naďa tou najhoršou možnosťou na vyriešenie vládnej krízy. „Ak budú predčasné voľby, tak sa mafia k moci vráti spoločne aj s fašistami. Ja toto naozaj nechcem, a preto som bol za to, aby pokračovala štvorkoalícia. Nikto SaS nevyháňa, dali si podmienky, kde nebol priestor na vyjednávanie. Kompromis je o tom, že každý je pripravený urobiť krok vzad. My budeme pokračovať v menšinovej vláde a urobíme všetko pre to, aby vydržala,“ povedal minister obrany a dodal, že predčasné voľby by boli absolútnou nezodpovednosťou „a špeciálne v tejto chvíli“.Jaroslav Naď sa nechcel vyjadrovať k menám ministrov, ktorí majú nahradiť odchádzajúcich ministrov nominovaných stranou SaS. Potvrdil však, že sa rokuje o špičkových odborníkoch, ktorí majú prevziať ministerstvá.