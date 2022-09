Kolíková vyvracia Procházkove vyjadrenia o zrušených pojednávaniach. Od budúceho roka sa pre bratislavských sudcov nič nemení, tvrdí

Rozvrhy práce pre sudcov

Modernizácia priestorov

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (klub SaS) vyvrátila tvrdenia ústavného právnika Radoslava Procházku , podľa ktorého v januári a pravdepodobne aj vo februári nebudú pojednávania, keďže mnohí sudcovia nevedia, kde budú od januára sedieť a kam majú pojednávania vytyčovať.„Mrzí ma, že pán Procházka ma predtým, ako dal tieto vyjadrenia verejne, nekontaktoval, pretože by sa potom dozvedel, že ak hovorí o bratislavských súdoch, tak som mala minulý týždeň stretnutie so všetkými bratislavskými sudcami, ktorí sa so mnou chceli stretnúť. Konkrétne pre bratislavské okresné súdy to znamená, že od 1. januára všetci sudcovia ostávajú na svojom mieste, vytyčujú a majú vytyčovať pojednávania tam, kde sú, s tým personálom, s ktorým pracujú doteraz," povedala Kolíková.Reforma na bratislavských súdoch od 1. januára sa má podľa ministerky uskutočniť tak, že urobia rozvrhy práce, na základe ktorých budú sudcovia zadeľovaní k jednotlivým prípadom, ktoré budú prichádzať od 1. januára.Tie majú rešpektovať ich špecializáciu iba pre takzvané hlavné agendy. „Takže, ako máme sudcov, ktorí robia len trestnú agendu ako hlavnú agendu, pritom robia aj iné veci, tak budú robiť naozaj len trestnú agendu a im všetkým sa budú prideľovať veci do koša v rámci celej Bratislavy. A to sa dá realizovať aj tak, že nepríde k presunu sudcov medzi súdmi," uviedla ministerka.Podľa Kolíkovej sa robia všetky kroky k tomu, aby riešili aj modernizáciu priestorov v rámci Bratislavy. „Momentálne ten scenár, ktorý sa javí, že by mohol byť najvhodnejší pre Bratislavu, je ten, že by bola pripravená nová budova. Je takých možností viac od jari budúceho roka pre bratislavské súdy III a IV. Celý civilný a obchodný súd by bol v novej budove. A operatívne k tomu sa robia kroky a je možné, že by sa to dalo k jari potenciálne realizovať," dodala Kolíková.