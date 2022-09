Ak chceme na Slovensku vybudovať modernú ekonomiku, potrebujeme zvýšiť našu inovačnú výkonnosť, tvrdí Brocková

Cieľom SlovakiaTech Forum – Expo 2022 je nielen stretnutie a prepájanie slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti inovácií, priemyslu, priemyselných technológií, vzdelávania či energetiky, ale aj ukážka vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem. Rezort diplomacie nad podujatím prevzal záštitu a prezentoval svoje služby v Exportnom dome.





20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko potrebuje výrazne zvýšiť inovačnú výkonnosť. Uviedla to štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí (MZVaEZ SR) Ingrid Brocková , ktorá vystúpila na medzinárodnej konferencii a veľtrhu firiem SlovakiaTech Forum – Expo 2022 v Košiciach.„Inovácie a nové technológie dokážu naše životy meniť k lepšiemu, preto potrebujeme vytvoriť lepšie podmienky pre inovačný ekosystém a podporu talentu. Sme radi, ak v zahraničí vidíme úspešné slovenské firmy či študentov, je to príležitosť vybudovať vo svete širokú sieť kontaktov, o ktoré sa môže naša krajina oprieť,“ uviedla štátna tajomníčka.Štátna tajomníčka zdôraznila, že v oblasti hospodárskej a ekonomickej sféry sú inovatívne technológie dôležité pre rast produktivity a úspešnosť firiem, zároveň je dôležité zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.„Ak chceme na Slovensku vybudovať modernú a konkurencieschopnú ekonomiku, potrebujeme našu inovačnú výkonnosť výrazne zvýšiť. To si vyžaduje spoluprácu, súdržnosť a synergiu všetkých aktérov,“ uviedla.