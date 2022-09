Rusi tlačia na urýchlené referendá v okupovaných územiach Ukrajiny, podľa šéfa Zelenského kancelárie sa boja prehry

Rusi referendá vítajú

Pseudoreferendá sú fikciou

20.9.2022 - Ukrajina tvrdí, že ruské snahy o rýchle zorganizovanie referend o pričlenení okupovaných území k Rusku vychádzajú zo strachu Rusov z prehry.Ako referuje spravodajský web CNN, na Telegrame to uviedol vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského O referendá sa v týchto dňoch snažia Rusmi dosadení predstavitelia okupovaných území v Doneckej, Luhanskej, Chersonskej i Zaporižžskej oblasti.„Naivné vydieranie hrozbami a hororovými príbehmi o referendách a mobilizáciách od tých, ktorí vedia bojovať len s deťmi a mierumilovnými ľuďmi. Takto vyzerá strach z prehry. Nepriateľ sa bojí a primitívne manipuluje. Ukrajina vyrieši ruskú otázku. Hrozbu možno eliminovať iba silou,“ uviedol Jermak.Samozvaná Donecká aj Luhanská ľudová republika oznámili, že referendum sa bude konať koncom tohto týždňa. Vysokí ruskí predstavitelia vrátane ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova tento krok privítali.Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev vyzval na urýchlenie plánov na referendá. Tvrdí, že takéto referendá by znamenali, že by ukrajinské útoky zasahovali do suverenity Ruska.Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odkázala Rusom a ich komplicom na okupovaných územiach Ukrajiny, že pseudoreferendá sú fikciou a nezmenia právne postavenie okupovaných oblastí.„Rusko bolo a zostáva agresorom, ktorý nelegálne okupuje časti ukrajinskej pôdy. Ukrajina má plné právo oslobodiť svoje územia a bude ich naďalej oslobodzovať, čokoľvek povie Rusko,“ napísal na Twitteri šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba