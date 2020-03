Ak chcú rodičia dostávať ošetrovné na dieťa, musia do Sociálnej poisťovne podať novú žiadosť

Komunikácia cez email alebo telefonicky

16.3.2020 - Ak chcú rodičia dostávať zo Sociálnej poisťovne ošetrovné na dieťa aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské, resp. predškolské zariadenia opäť uzavreté, musia do Sociálnej poisťovne podať novú žiadosť o túto dávku.Ako ďalej uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, minulý týždeň od 10. do 15. marca boli niektoré školské, resp. predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o ošetrovné."Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu," upozornil hovorca poisťovne.O ošetrovné podľa neho rodič požiada zaslaním vyplneného formulára miestnej príslušnej pobočke. "Formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou," informoval Višváder.Druhou možnosťou je zatelefonovať do miestne príslušnej pobočky, ktorá s rodičom spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšom čase. "Tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené," upozornil.Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak podľa Višvádera dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj o pár týždňov neskôr (zákon umožňuje až 3 roky spätne).Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie, a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadosti."Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári - potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa," dodal Višváder.