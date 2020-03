OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sú takmer dohodnutí na výboroch NRSR

Strany a hnutia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí by si mali prerozdeliť výbory Národnej rady (NR) SR v pomere 7:2:2:1. Prípadne hnutie OĽaNO prenechá ešte jeden výbor strane Za ľudí. Aj o tom by mali predstavitelia strán hovoriť na pondelkovom rokovaní.



"Prerozdelenie výborov je takmer dohodnuté," povedal pre TASR predseda Sme rodina Boris Kollár. Potvrdil, že jeho hnutie chce nominovať predsedu hospodárskeho výboru a výboru pre verejnú správu. Všetky kontrolné výbory by mali podľa jeho slov patriť štandardne opozícii.