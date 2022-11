Ak ide všetkým o rozvoj kraja, nie je priestor na žabomyšie vojny, vyhlásila žilinská županka Erika Jurinová

Stavia na spolupráci

Nezávislí dominovali

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ak nám ide všetkým o rozvoj kraja, nie je priestor na žabomyšie vojny, ale len na spoluprácu. Na stredajšom tlačovom brífingu k výsledkom volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) to povedala žilinská županka Erika Jurinová , ktorej sa podarilo obhájiť pozíciu jedinej ženy v osmičke predsedov vyšších územných celkov na Slovensku.„Vždy som stavala na spolupráci a verím, že tak, ako sme ju vedeli udržať v tomto volebnom období, rovnako sa nám bude dariť hľadať a realizovať zhodu aj naďalej v každom jednom regióne. Nikdy sme nepolitikárčili a vždy sme hľadali zhodu na tom, aby sme vedeli postupovať spoločne ďalej," uviedla Jurinová.Priznala, že voľby sledovala s veľkým rešpektom. „Uvedomovala som si silu svojich protikandidátov a o to vďačnejšia som za to, že budem môcť pokračovať v rozvoji vecí, ktoré sme naštartovali," doplnila predsedníčka ŽSK.V porovnaní s rokom 2017 bola volebná účasť v ŽSK o takmer 15 percent vyššia a presiahla hranicu 48 percent.„Milo ma prekvapilo, že Žilinský kraj bol opäť krajom, kde prišlo k urnám najviac voličov v rámci Slovenska. Svedčí to o tom, že sa nám podarilo stratégia, ktorú sme si stanovili, aby sme čo najviac ľuďom vysvetlili fungovanie a pôsobenie krajských samospráv," dodala Jurinová.Popri hnutí OĽaNO ju vo voľbách podporovalo aj ďalších 10 politických subjektov, vrátane koaličných partnerov Sme rodina Za ľudí , ale aj strany Sloboda a Solidarita . Široká pravicová koalícia však získala v zastupiteľstve ŽSK len jeden poslanecký mandát.„Ukázalo sa, že nezávislí poslanci majú v zastupiteľstve opäť prím. Verím, že sa nám podarí nájsť spoločný mód tak, ako sa nám to podarilo naprieč celým politickým spektrom aj v tomto volebnom období," poznamenala Jurinová.Volieb do orgánov ŽSK sa zúčastnilo 274 917 voličov. Z 249 830 platných hlasov získala Erika Jurinová 80 049 hlasov, druhý v poradí Igor Choma Smer-SD ) získal 55 571 hlasov a tretiemu v poradí Igorovi Janckulíkovi SNS ) odovzdalo hlas 52 914 voličov.