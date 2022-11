Rusi v Chersonskej oblasti svojvoľne zaberajú domy miestnych obyvateľov, kradnú autá a privlastňujú si aj ďalší majetok

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskí okupanti sa v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny svojvoľne sťahujú do domov miestnych obyvateľov i tamojších penziónov. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.V dedine Lazurne sa miestny kolaborant zmocnil niekoľkých penziónov a iných zariadení, v ktorých ubytoval ruský vojenský personál.Rusi navyše v oblasti naďalej terorizujú miestne obyvateľstvo na ľavom brehu rieky Dnipro.Ukrajinská polícia dostala viacero hlásení, že ruskí vojaci sa sťahujú do ich domov a užívajú ich majetok. Do viacerých domov sa vraj sťahujú predstavitelia okupačnej polície.Okupanti taktiež kradnú poľnohospodárske stroje, osobné autá a berú ľuďom dokumenty osvedčujúce ich vlastníctvo pozemkov a obytných priestorov.