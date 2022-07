Ak implementujeme odporúčania eurokomisie, máme šancu byť „lepšou demokraciou“. Sme na to však pripravení?

Konflikty záujmov či lobing

Vyšetrovanie korupcie

Rodinkárstvo na úradoch

Právomoci generálneho prokurátora

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Zásada právneho štátu je jedným z predpokladov fungovania demokracie a odporúčania Európskej komisie k jeho posilneniu. Konštatuje to v tlačovej správe združenie Iniciatíva za právny štát (Rule of Law Initiative).Správa komisie sa zaoberá vývojom v štyroch oblastiach právneho štátu, konkrétne v súdnictve, v oblasti boja proti korupcii, v oblasti plurality a slobody médií a oblasti systému bŕzd a protiváh.Podľa združenia pritom po prvýkrát prišla aj s konkrétnymi odporúčaniami pre Slovensko. Tie pri správnej implementácii môžu pomôcť, aby sa krajina stala lepšou demokraciou.„Odporúčania pre Slovensko v oblasti súdnictva sa zamerali na nezávislosť členov súdnej rady vo vzťahu k ich odvolaniu a na zabezpečenie záruk podrobovania sudcov pri trestnej zodpovednosti za trestný čin „zneužívania práva“. V rámci boja proti korupcii má Slovensko prísť s návrhmi na reguláciu lobizmu a zlepšiť úpravu konfliktu záujmov a majetkových priznaní," uviedlo združenie.Taktiež je podľa iniciatívy na základe odporúčaní nutné podporiť výsledky vyšetrovania korupcie na najvyšších miestach, a to lepšou koordináciou orgánov presadzovania práva a zaistením objektívnosti rozhodnutí prokuratúry.„Európska komisia taktiež vyzdvihla potrebu zabezpečiť bezpečnosť novinárov a zlepšiť riadenie verejnoprávnych médií," zdôraznilo združenie.Iniciatíva zároveň konštatuje, že naprieč politickým spektrom na Slovensku existuje nízke povedomie o významnosti právneho štátu.„V rámci iniciatívy chceme taktiež poukázať na pretrvávajúci problém, ktorý sa týka používania skráteného legislatívneho konania a prijímania významných zákonov bez širšej odbornej diskusie. Na uvedené sa vo svojej správe zamerala aj Európska komisia," pripomenulo združenie.Zároveň dodalo, že v rámci boja proti korupcii považujú za dôležité, aby bola zaistená aj nezávislosť kľúčových inštitúcií, ktoré zabezpečujú efektívnosť využitia verejných zdrojov a dohľad nad férovou hospodárskou súťažou, a to prostredníctvom transparentných výberových konaní ich vrcholných predstaviteľov.Správa o stave právneho štátu Európskej komisie odporúča pre efektívnejšie vyšetrovanie korupčných káuz obmedziť právomoci generálneho prokurátora, pričom upozorňuje na kompetencie generálneho prokurátora práve v spojitosti so zatýkaním ústavných činiteľov.Informoval o tom ešte minulý týždeň rezort spravodlivosti . Slovensku sa v hodnotení komisie podarilo v niektorých oblastiach presadiť zmeny k lepšiemu, v iných zostáva na rovnakom mieste.