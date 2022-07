Ak nepadne 120-miliónový Eurojackpot v piatok, napätie v hre sa bude stupňovať. Aký bude ďalší postup?

21.7.2022 (Webnoviny.sk) -V utorok večer čakali mnohí hráči na výsledky žrebovania v lotérii Eurojackpot. Hralo sa o fantastických 117 miliónov EUR. Žiadna z uzatvorených stávok však neobsahovala všetky vyžrebované čísla, a tak sa v piatok bude hrať po prvýkrát v histórii o maximálnu eurojackpotovú výhru, ktorá je pravidlami stanovená na 120 miliónov EUR."Ak nepadne v piatok rozprávkový Eurojackpot vo výške 120 miliónov, všetci budeme s napätím sledovať, ako dlho bude odolávať v nasledujúcich žrebovaniach," zhodnotila Ivana Košútová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS. Ako ďalej uviedla: "Slováci, a vôbec všetci európski hráči, s napätím očakávajú aj to, ako sa budú zvyšovať výhry v druhom a treťom poradí. V nich bude možné vyhrať státisíce až milióny eur, a to všetko s vyššou šancou na ich získanie."Na to, z ktorej krajiny bude šťastný výherca fantastického Eurojackpotu, budú zvedaví nielen Slováci, ale asi všetci Európania zapojení do obľúbenej lotérie. Čo by mal urobiť našinec, aby sa stal súčasťou napínavej hry o 120 miliónov EUR? "Hráči môžu zájsť na niektoré z predajných miest spoločnosti TIPOS a tam uzatvoriť stávku v lotérii Eurojackpot. Buď na mieste vyplnia eurojackpotový tiket svojimi číslami, alebo požiadajú obsluhu terminálu o náhodnú stávku," povedala Košútová. Podľa nej má však spoločnosť TIPOS, ktorá prevádzkuje lotériu Eurojackpot na Slovensku, riešenie aj pre tých hráčov, ktorí nemajú čas na návštevu zberne, novinového stánku či trafiky. "Títo hráči môžu stávkovať z pohodlia domova cez internetový portál eTIPOS.sk alebo môžu vstúpiť do hry o fantastický jackpot 120 miliónov EUR aj cez príslušnú SMS. Možností je niekoľko a je len na samotných hráčoch, pre ktorú sa rozhodnú," dodala hovorkyňa TIPOSu.Informačný servis