Ak Kolíková a Remišová zostanú vo vláde, Kollár nič nezíska. Budú mu to musieť Matovič so Sulíkom kompenzovať?

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pre pokoj vo vládnej koalícii by bolo najlepšie, keby na svojich postoch vo vláde zostali ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) a ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácia Veronika Remišová (Za ľudí).Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč s tým, že „akurát budú musieť strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sloboda a solidarita (SaS) nejakým spôsobom kompenzovať Borisovi Kollárovi zo Sme rodina , že on na tejto zmene nič nezíska“.Z klubu Za ľudí odišlo v stredu 8. septembra šesť poslancov a vstúpili do poslaneckého klubu strany SaS. Šéfka skupiny bývalých poslancov Za ľudí Kolíková sa zároveň stala členkou ministerského klubu SaS.Podľa lídra SaS Richarda Sulíka je zásadnou požiadavkou, aby Kolíková zostala ministerkou spravodlivosti. Politológ Lenč povedal, že nevie, ako zásadná je „zásadná požiadavka“ SaS.„Mali už viacero zásadných požiadaviek a nakoniec SaS cúvla, ale platí to aj o iných členoch koalície. Myslím si, že vymeniť Máriu Kolíkovú alebo ju zbaviť postu ministerky len preto, že to nesedí podľa počtov, by bola pre vládnu koalíciu omnoho horšia situácia ako to, že by koaliční partneri splnili SaS túto zásadnú požiadavku,“ zhodnotil Lenč.Poukázal na to, že súčasným premiérom bola Kolíková spomínaná ako jedna z kľúčových osobností, ktoré majú očistiť Slovensko od zla predchádzajúcich vlád. Lenč si však nemyslí, že „zásadovosť SaS bude taká, že keby Kolíková vo vláde skončila, tak by SaS z vlády odišla“.Koaliční lídri budú zrejme o situácii v koalícii rokovať. Politológ pripomenul, že líder OĽaNO Igor Matovič pred pár dňami hovoril aj o tri a pol koalícii.„Z počtov v koalícii mi vychádza trojkoalícia ako riešenie situácie, ale táto koalícia sa vyznačuje tým, že robí veľmi málo racionálnych rozhodnutí. V kontexte toho, že vzájomné konflikty im mimoriadne vyhovujú, môžu to nechať na nejakej bizarnej podobe štvorkoalície, kde budú tri silné poslanecké kluby a dvaja, traja alebo štyria poslanci, ktorí budú tvoriť akože štvrtú časť koalície, čo je absolútne smiešne,“ uzavrel Lenč.