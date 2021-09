Rudolf a Milan chceli zistiť, aké je to zabiť človeka. Lipšic dohodu o vine a treste odmieta

aktualizované 9. septembra, 10:26



Na súd prišli rodičia zavraždeného

Nalákali ho do krytu

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -Rudolf D. a Milan J., ktorí čelia obžalobe pre úkladnú vraždu „pre pocit", uznávajú svoju vinu a majú záujem o dohodu o vine a treste. Uviedli to na začiatku štvrtkového hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý je prokurátorom v tomto prípade, však v tomto štádiu konania dohodu odmietol. Dôvodmi sú podľa neho skutočnosti, ktoré sú uvedené v obžalobe.Po prednesení obžaloby obaja obžalovaní opätovne priznali vinu. „Skutok, ktorý mi je kladený za vinu, sa naozaj tak stal," povedal Rudolf D. Milan J. zase skonštatoval, že je vinný zo skutku podľa obžaloby. Súd vyhlásenia dvojice obžalovaných prijal. Dokazovanie sa bude preto vykonávať iba ohľadom uloženia trestov a náhrady škody poškodeným.Na procese sú prítomní aj rodičia obete. „Môžete sa hanbiť," uviedol emocionálne otec obete smerom k obžalovaným. Na proces podľa vlastných slov prišiel, aby sa im pozrel do očí.Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvaja muži mali podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa, zavraždiť len preto, lebo jeden z nich chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“. Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu.Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal „aký je to pocit, že tejto noci zomrie". Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných aj skočil na krk. Jeden z dvojice následne podrezal obeti hrdlo sklennou črepinou. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.