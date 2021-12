Ak Kollár nedodrží svoj sľub, Hlas-SD bude iniciovať jeho odvolanie (video)

Kollár sľúbil referendum

Pľuvanec do očí 600-tisíc ľuďom

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bude iniciovať odvolanie šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ak nepredloží na najbližšiu budúcoročnú schôdzu parlamentu zmenu ústavy, aby sa mohlo konať referendum o predčasných voľbách.Vo videu na sociálnej sieti to uviedol podpredseda Hlasu-SD a poslanec parlamentu Erik Tomáš. Podľa neho je Hlas-SD pripravený podporiť aj prípadnú novú petičnú akciu za referendum o predčasných voľbách.Po tom, čo ústavný súd v júli tohto roka podľa Tomáša zmaril referendum o predčasných voľbách , predseda parlamentu ľuďom sľúbil, že referendum predsa len bude.Tomáš sa odvolal na vyjadrenie Kollára, ktorý vo videu hovorí: „Som presvedčený, že ľudia túto možnosť musia dostať. Jediná možnosť, ako to spraviť je, že zmeníme zákon v parlamente.”Podľa Tomáša Kollár tou zmenou myslel zmenu ústavy. „Tú je možné podľa rokovacieho poriadku urobiť už na prvej budúcoročnej schôdzi parlamentu,” povedal Tomáš a pripomenul, že pochopenie pre občanov, ktorí sa podpísali pod petičnú akciu, našiel aj Igor Matovič (OĽaNO).Poslanec poukázal na písomné vyjadrenie Matoviča, že podanie referenda na ústavný súd bolo od prezidentky podlé a zákerné a išlo o pľuvanec do očí 600-tisíc ľuďom a teraz podľa Tomáša chcú Kollár i Matovič túto tému poslať „do stratena”.