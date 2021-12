Tieto Vianoce môžu byť vďaka upcyclingu ekologickejšie

Nový trend pri elektronike

16.12.2021 (Webnoviny.sk) -Aj nákup darčekov ako sú elektronika a smartfóny možno poňať zodpovedne a dať veciam druhú šancu. Darček z druhej ruky síce môže znieť ako oxymoron, v skutočnosti však môže ísť o originálnu a kvalitnú voľbu, ktorá sa nebude od nového produktu líšiť funkcionalitou, iba nižšou cenou. Možností na výber je dnes už naozaj mnoho a uvedomujú si to aj Slováci.Podľa prieskumu spoločnosti Swappie až 53 %* z nich vie, že repasovaný mobilný telefón je alternatívou ku kúpe nového zariadenia. "Naše skúsenosti ukazujú, že čoraz viac ľudí pri svojich nákupoch kladie dôraz aj na myšlienku udržateľnosti a výber repasovaného smartfónu môže byť skvelým riešením." hovorí Janne Korpela, Country Manager New Markets v spoločnosti Swappie Myšlienka upcyclingu nie je nová a už dlhšiu dobu ju poznáme napríklad pri oblečení so second handov. Pri smartfónoch sa však jedná o relatívne mladý trend reagujúci na veľmi rýchle tempo vývoja elektroniky, pri ktorej sme si zvykli zariadenia vymieňať v pravidelných intervaloch. Podľa dát z prieskumu, až 60%* Slovákov je zvyknutých vymieňať svoj smartfón v intervale 2 až 3 rokov. Pri využívaní repasovaných telefónov by sa táto doba mohla predĺžiť ešte o niekoľko rokov navyše, čo by bola určite dobrá správa pre našu planétu.Dlhodobým problémom, ktorý významne nahráva upcyclingu pri elektronike sú najmä chýbajúce čipy. Tento stav už dlhšie ohrozuje trh s grafickými kartami a hernými konzolami. V posledných mesiacoch sa tu pridali aj chýbajúce súčiastky k televízorom, automobilom a k novým smartfónom.Situáciu komplikovali poruchy a odstávky v továrňach na výrobu polovodičov, ako aj skutočnosť, že väčšina z nich sa nachádza vo východnej Ázii a obchodovanie s týmto regiónom ovplyvnila logistická kríza. Pandémia tiež vážne zaťažila globálne dodávateľské reťazce a nepriamo prispela k nedávnemu veľkému nárastu cien energií a surovín."Môžeme hovoriť o súhre nepriaznivých okolností, ktoré nastali práve vtedy, keď tradične najviac nakupujeme pred blížiacimi sa sviatkami. Futurológovia pred takýmito udalosťami varovali už pred polstoročím keď tvrdili, že jedného dňa nám dôjdu suroviny. A hoci mali na mysli najmä ropu, nedostatok viacerých vzácnych kovov a ich komponentov dnes ohrozuje výrobu zariadení, ktoré potrebujeme na komunikáciu a zábavu," upozorňuje Janne Korpela.Aj z týchto dôvodov môže byť praktickejším, ale aj zodpovednejším riešením kúpa repasovaných smartfónov a to aj v prípade, že ide o vianočný darček."Každý iPhone, ktorý sa do Swappie dostane, prechádza precíznym 52-krokovým procesom, ktorý odhalí prípadné chyby a náš tím vyškolených odborníkov ich dôkladne opraví. Nikto sa preto nemusí obávať, že by repasovaný iPhone nespĺňal kvalitatívne požiadavky a všetky telefóny fungujú ako nové. Zákazníci tiež majú na výber z viacerých stavov vonkajšieho opotrebovania. Napríklad telefón v stave "ako nový" má len minimálne známky používania. Všetky repasované iPhony sa dodávajú s 12-mesačnou zárukou a s možnosťou vrátenia zariadenia, ktorá je teraz predĺžená do 6.1.2022," dodáva Janne Korpela.* Údaje prebrané zo Spotrebiteľského prieskumu vykonaného spoločnosťou SwappieInformačný servis