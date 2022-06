Ak má koalícia 90 hlasov, nech zruší alebo zmení paragraf 363, skonštatoval Žilinka

Koaliční poslanci „pália od boku"

Kolektívny mozog a rozum

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Keď má vládna koalícia k dispozícii 90 hlasov v parlamente, môže zrušiť alebo zmeniť paragraf 363 Trestného poriadku Na utorňajšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR to skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka . Doplnil, že taký krok bude rešpektovať, stal by sa však podľa vlastných slov len štatistom.Žilinka v súvislosti s otázkami koaličných poslancov o oprávnenosti niektorých jeho rozhodnutí zároveň konštatoval, že neustále „pália od boku". Generálny prokurátor takisto pripomenul, že rozhodnutia podpísané ním alebo v jeho mene sú výsledkom kolektívnej práce.„Panuje taký možno veľmi skreslený názor, že generálny prokurátor, to je nejaký Maroš Žilinka. Samozrejme, som, a nesiem zodpovednosť. Ale v podstate všetky tie rozhodnutia, to je takzvaný kolektívny mozog, kolektívny rozum," vysvetli Žilinka.Generálny prokurátor takisto pripomenul, že prokuratúra je hierarchický orgán, v rámci ktorého je záväzný právny názor nadriadeného prokurátora. Je teda oprávnený, napríklad, zrušiť obvinenie, ktoré podriadený prokurátor považoval za zákonné. „Práve o tom je tá inštančnosť, jednotnosť, hierarchickosť prokuratúry," dodal Žilinka.Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní, ak zistí nezákonný postup.