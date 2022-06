Rusko podľa prezidenta Macrona nemôže a nemalo by vyhrať vojnu na Ukrajine

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že Rusko „nemôže a nemalo by vyhrať" vojnu na Ukrajine.Povedal to na záver summitu skupiny G7 v Nemecku, pričom zdôraznil, že skupina siedmich popredných ekonomík sveta bude podporovať Ukrajinu a zachová sankcie proti Rusku, „pokiaľ to bude potrebné, a s potrebnou intenzitou".Macronove slová prišli deň po tom, ako ruské sily raketami zaútočili na nákupné centrum v ukrajinskom Kremenčuku , pričom zabili najmenej 18 civilistov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bolo v nákupnom centre v čase útoku viac ako tisíc nakupujúcich a zamestnancov.Gubernátor Poltavskej oblasti Dmytro Lunin uviedol, že ďalších 59 osôb vyhľadalo lekársku pomoc, pričom 25 z nich hospitalizovali. Poltavská oblasť vyhlásila na utorok deň smútku za obete útoku.