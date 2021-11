Ak má Slovensko dosť peňazí na poukazy pre seniorov, KDH žiada peniaze aj pre lekárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ak je na poukazy, musí byť podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) dostatok financií aj pre zdravotníkov i na hotovosť pre seniorov. Strana tak reagovala na návrh ministra financií Igora Matoviča o poukazoch v hodnote 500 eur, ktoré majú motivovať dôchodcov, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.Matovič chce takýmto spôsobom podporiť aj prevádzky zasiahnuté pandémiou, a to celkovou sumou 500 miliónov eur. „Sme proti poukazom v tejto podobe, ak sa zároveň masívne nepodporia aj lekári a zdravotníci,” reagovala lekárka a odborníčka KDH v oblasti zdravotníctva Monika Kolejáková.Strana dodala, že proti podpore seniorov sa nestavia, zvlášť pokiaľ má tento krok povzbudiť k očkovaniu. Avšak nápad s poukazmi by mal podľa nich zmysel, ak by sa okrem súbežnej podpory zdravotníkov nechala seniorom značná časť príspevku priamo v hotovosti.Seniori podľa predsedu KDH Milana Majerského najlepšie vedia, na čo by potrebovali peniaze použiť. „Ak ich máme skutočne motivovať, nebudujme zložitý systém poukazov pre oblasti, kde ich možno nepoužijú,” doplnil Majerský.