Hamran má záujem zostať vo funkcii policajného prezidenta, podal oficiálnu žiadosť

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran má záujem pokračovať vo funkcii aj v rámci riadneho mandátu. Ako v utorok povedal na tlačovej besede, potrebné podklady dal dokopy a zveril ich svojmu zástupcovi, aby ich odovzdal na personálnej sekcii. „Ak to odovzdal, tak je to tam," povedal Hamran.Písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania na post prezidenta Policajného zboru prijíma rezort vnútra do utorka 30. novembra.„Od uchádzačov sa okrem iného vyžaduje najmenej 10-ročná prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie. Spolu so životopisom je potrebné doručiť aj koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru," uviedlo ešte v októbri ministerstvo.Predošlý šéf polície Peter Kovařík odstúpil z funkcie pre obvinenie zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Dôvodom je dočasné prerušenie zásahu proti podozrivým z manipulácie svedeckých výpovedí v medializovaných kauzách.