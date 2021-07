Ak mal bývalý šéf NAKA informácie o úplatku, mal ich vyšetrovať, reagoval Mikulec na nahrávku (video)

Zurian mal možnosti aj prostriedky

Lučanského mal účelovo stíhať

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ak mal Branislav Zurian informácie o spáchaní trestného činu, mal ich oficiálne vyšetrovať. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Reagoval tak na nahrávku rozhovoru medzi bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom a bývalým šéfom finančnej správy a stíhaným Františkom Imreczem , ktorú zverejnil týždenník Plus 7 dní.V nej sa údajne rozprávali o 100-tisícovom úplatku pre Romana Mikulca, keď pracoval na Vojenskom spravodajstve.Mikulec uviedol, že mu nie je jasné, prečo Zurian, ako šéf NAKA, informáciu o úplatku nezačal oficiálne vyšetrovať. Za rovnako nejasné považuje, prečo na nahrávke povedal Františkovi I., že si ich rozhovor nenahráva, hoci nahrával, ak vedel, že tým bude dôkaz zmarený.„Pán Zurian ako riaditeľ NAKA mal všetky možnosti a prostriedky, aby to všetko spravil v súlade so zákonom,“ povedal Mikulec.Šéf rezortu vnútra zopakoval, že informácia, že by vzal nejaký úplatok, nie je pravda a je to snaha o jeho účelovú diskreditáciu. Zareagoval aj na tlačovú besedu predsedu strany Smer – sociálna demokracia Na tej Fico uviedol, že pre informácie z nahrávky požiadal predsedu vlády Eduarda Hegera OĽaNO ), aby odvolal Mikulca z funkcie šéfa rezortu vnútra. Zároveň Fico tvrdil, že Mikulec účelovo stíhal bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského Šéf rezortu vnútra Ficove tvrdenie poprel. Povedal, že napriek nezhodám s Lučanským sa vzájomne dohodli na ukončení pracovného pomeru a pri odchode mu navyše za jeho prácu udelil medailu.Tvrdenie o účelovom stíhaní policajného exprezidenta preto považuje za absurdné. Voči bývalému trojnásobnému premiérovi zvažuje aj právne kroky.