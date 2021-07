Exlíder sociálnych demokratov v Rumunsku ide z väzenia na slobodu za dobré správanie

Podmienka za volebný podvod

Tlačili na zmeny zákonov

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalého lídra rumunskej Sociálnodemokratickej strany, ktorého v roku 2019 odsúdili na tri a pol roka väzenia za korupciu, predčasne prepustia. Vo štvrtok o tom rozhodol súd. Liviu Dragnea bol v čase svojho odsúdenia považovaný za najmocnejšieho politika v Rumunsku.Podľa prokuratúry sa počas svojho pôsobenia vo vláde v rokoch 2008 až 2010 postaral o to, aby dve ženy zamestnané jeho stranou, platila verejná agentúra. Ženy priznali, že zatiaľ čo pracovali pre stranu, dostávali plat z verejnej agentúry.Dragnea, ktorý si odsedel takmer dva roky a dva mesiace zo svojho trestu, vo štvrtok na bukurešťskom okresnom súde žiadal o predčasné prepustenie za dobré správanie.Súd následne informoval, že rozhodnutie o povolení jeho podmienečného prepustenia je konečné. V apríli pritom Dragnea s podobnou žiadosťou neuspel.Dragnea, ktorý sa vlani vo väzení nakazil ochorením COVID-19 a sťažoval sa na to, ako s ním zaobchádzajú, bol v roku 2016 podmienečne odsúdený aj za volebný podvod a napriek víťazstvu svojej strany vo voľbách nemohol byť premiérom.V roku 2017 v tom čase vládnuca Sociálnodemokratická strana pod Dragneovým vedením tlačila na zmeny justičných zákonov, čo vyvolalo jedny z najväčších protivládnych protestov v Rumunsku od pádu komunizmu v roku 1989.Po jeho odsúdení v roku 2019 vyšli stovky ľudí oslavovať do ulíc rumunského hlavného mesta.