Ak Matovič chce, aby Korčok ostal ministrom, mal by odstúpiť, odkazuje SaS

Matovič mal dva mesiace na riešenie

Korčoka prehováral aj Kollár

30.8.2022 - Ak má minister financií Igor Matovič OĽaNO ) skutočný záujem na tom, aby Ivan Korčok (nom. SaS) ostal ministrom zahraničných vecí, mal by odstúpiť. V tlačovej správe to konštatuje strana Sloboda a Solidarita (SaS) Reaguje tým na status Matoviča na sociálnej sieti, v ktorom napísal, že by bol rád, keby Korčok zostal súčasťou vlády a neodišiel spolu s ostatnými ministrami SaS. Poukázal pritom na rozhovor herca Milana Kňažka pre portál Aktuality.sk.Kňažko mimo iného povedal, že v dnešnej mimoriadne komplikovanej situácii v Európe a vo svete nemožno ľahkomyseľne vymeniť ministra zahraničných vecí.„Igor Matovič mal dva mesiace na riešenie krízy, ktorú on sám svojím správaním vyvolal. Opakovane sme predstaviteľom OĽaNO tlmočili našu požiadavku na odchod Igora Matoviča z funkcie, inak štyria ministri SaS opustia vládu," zdôraznili liberáli.Doplnili, že hnutie OĽaNO by si malo ujednotiť, čo vlastne chce, keďže napríklad ich poslanec György Gyimesi pred pár hodinami napísal o Korčokovi, že je farizej. „Farizejská je ale momentálne politika OĽaNO," dodala SaS.Matovič na sociálnej sieti mimo iného uviedol, že s Korčokom nikdy nemali žiadny konflikt. „A nad tých pár tvrdých slov pri minuloročnom a tohtoročnom povaľovaní vlády sa viem ľahúčko povzniesť," vyhlásil.Presvedčiť Korčoka, aby ostal vo funkcii, sa podľa vlastných slov snažil aj šéf parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár . Ako však povedal v piatok 26. augusta, jeho snahy boli neúspešné.